Női kézilabda Eb - Montenegró szerezte meg a bronzérmet

A tíz évvel ezelőtt aranyérmes montenegróiak másodszor végeztek dobogós helyen a kontinenstornán.

Eredmény, a 3. helyért:

Montenegró-Franciaország 27-25 (13-12, 22-22, 24-23) - hosszabbítás után

lövések/gólok: 46/27, illetve 42/25

gólok hétméteresből: 6/6, illetve 3/2

kiállítások: 10, illetve 12 perc

A nagyszerű hangulatot teremtő szurkolóiknak is köszönhetően a montenegróiak extázisban kézilabdáztak, szinte megtöbbszörözték valós tudásukat. Három alkalommal is vezettek két góllal, majd az első félidő hajrájában egy 3-0-s sorozattal fordítottak a franciák, ám az utolsó két találat Montenegróé volt, amely így 13-12-es előnyben volt a szünetben.

A második felvonás elején a hangulat és a hatékony montenegrói védekezés megfogta az olimpiai bajnokot, ezért kilenc percig nem talált be. Marta Batinovic remekül védett, csapattársai támadásban is egyre taktikusabban kézilabdáztak, ezért Olivier Krumbholz francia szövetségi kapitány a 49. percben, 20-17-es hátránynál kikérte a harmadik idejét is. Játékosai több labdaeladással és rontott lövéssel nehezítették saját dolgukat, ám az ellenfél nem tudta kihasználni mindezt és nem tudta eldönteni a meccset.

A montenegróiak fáradni látszottak, tíz percig nem lőttek gólt, Krumbholz csapata viszont 4-0-s sorozatot produkált, ezzel a második félidőben először vezetett. Djurdjina Jaukovic 63 másodperccel a rendes játékidő vége előtt betalált, a franciák gyors támadását pedig egy montenegrói szurkoló megakadályozta, mivel bedobott egy pénztárgépszalagot a pályára. A lelátón csaknem dulakodás alakult ki, majd az olimpiai bajnok elrontotta az akcióját. Az utolsó fél percben Montenegró 22-21-es vezetésnél támadhatott, de a játékvezetők szabálytalanságot láttak és elvették a labdát. Ekkor már csak öt másodperc volt hátra, és Itana Grbic nagy hibát követett el, ugyanis nem hagyta elvégezni az ellenfél szabaddobását, ezért piros lapot kapott, a franciák pedig büntetőt, amit Grace Zaadi belőtt, így hosszabbításra volt szükség.

A ráadásban jobbak voltak a montenegróiak, és amikor a második öt perc hajrájában Zaadi a keresztléc fölé lőtt egy büntetőt, eldőlt a bronzérem sorsa.

A győztes csapatban Jovanka Radicevic és Djurdjina Jaukovic hat-hat gólt lőtt, a mezőny legjobbjának megválasztott Marta Batinovic 11 védéssel zárt. A túloldalon a győri Estelle Nze Minko és Lucie Granier négy-négy alkalommal talált be, a ferencvárosi Béatrice Edwige gól nélkül zárt. Cléopatre Darleux tíz, Floriane Andre két lövést védett.

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt