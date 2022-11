Nincs másik csapat, erre a női válogatottra kell építeni – értékelés

Novák András, a Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) operatív igazgatója úgy fogalmazott, a közeljövőben is arra a csapatra lehet építeni a magyar női válogatottat, amely a 11. helyen végzett az olimpiai kvalifikációs Európa-bajnokságon.

A sportvezető Ljubljanában elmondta, a célként kitűzött nyolc közé kerülést nem érte el a csapat, és az olimpia kapcsán ez különösen rossz hír, így egyértelműen fájdalmas.

"Gyakran elhangzik, hogy a fő cél az olimpia, ám fontos, hogy kijelentsük: egy világversenynek önmagában is fő célnak kell lennie.

Az, hogy egy Európa-bajnokságon ilyen helyezést érünk el, az önmagában csalódás,

noha voltaképpen csupán egy, a horvátok elleni mérkőzésen született csalódást keltő végeredmény, a többi találkozón reális képet láttunk" - magyarázta.

Hozzátette, a vártnál rosszabb szereplés okainak elemzésekor el kell ismerni, hogy jelenleg ez a magyar válogatott kerete, és a jelenleg egészséges, a válogatott szempontjából szóba kerülő további játékosokkal is ugyanilyen potenciállal rendelkezett volna a csapat.

"Azt gondolom, alapként mindenképpen erre a keretre kell építeni, hiszen voltak olyan pillanatok és olyan szegmensek, amelyek alapján lehet rájuk alapozni. Ezzel a kerettel fogunk továbbmenni, most nem látjuk azokat, akik pluszban beépíthetők, a túlzott fiatalítás pedig irreális lenne, de jól látszik, hogy a 2018-as junior világbajnokok és a 2019-ben junior Európa-bajnokok közül több játékos is nemzetközi klasszissá érhet. Ők Győri-Lukács Viktóriával, a sérüléséből visszatérő Bíró Blankával együtt már egy versenyképes gerincet alkothatnak. Emellett abban bízunk, hogy ezzel a világversennyel is fejlődtek a játékosok" - fejtette ki Novák.

A magyarok két győzelemmel és négy vereséggel zárták a tornát: a csoportkörben 33-28-ra nyertek Svájc ellen, Horvátországtól 21-18-ra, a címvédő Norvégiától 32-22-re kaptak ki, így pont nélkül jutottak a középdöntőbe, ahol Dániától 29-27-es, Svédországtól pedig 30-25-ös vereséget szenvedtek, majd 29-25-re legyőzték Szlovéniát.

A 2024-es párizsi olimpia biztos résztvevője lesz a házigazda franciák együttese, illetve a mostani Európa-bajnokság és a jövő évi világbajnokság aranyérmese. Selejtezőt játszhat a világbajnokság 2-7. helyezettje, valamint az Európa-bajnokság két legjobb csapata, amely a vb-n nem kerül a hét közé, ezért lett volna fontos a nyolc között zárni Ljubljanában.

Novák András felidézte, a fő cél úgy volt meghatározva, hogy a két világversenyről kell kijutnia a csapatnak az olimpiai selejtezőre, tehát életben vannak a remények, és

a jövő decemberi világbajnokságra ugyanezekkel a célokkal megy majd a csapat, vagyis be kell kerülnie az első hét közé.

Hangsúlyozta, a november végi elnökségi ülésen hallgatják majd meg a beszámolókat. Hogy Golovin Vlagyimir szövetségi kapitányi pozíciója veszélyben van-e, arra az operatív igazgató úgy reagált, ez elnökségi hatáskör, tehát nem tiszte megítélni.

"A magánvéleményem az, hogy az elmúlt években néhány szövetségi kapitány megfordult a válogatott élén, ebből arra lehet következtetni, nem biztos, hogy alapvetően szövetségi kapitányi kérdés van. Az Európa-bajnokság alatt Golovin Vlagyimir is elmondta, hogy a skandinávok fizikailag fölénk nőttek, ami számos egyéb szegmenst felvet, a kiválasztástól a napi erőnléti munkáig" - fogalmazott.

Mint rávilágított, mindezt tovább kell bontani, talán a felelősségi szinteket is át kell nézni, és meg kell vizsgálni, miért tart most itt a női szakág.

"Érdemes ezt a kört kibővíteni, és

le kell ülnünk a klubokkal a közös szempontok miatt.

Ha a mostani keretünkkel a 11. helyen zárunk egy Európa-bajnokságon, akkor meg kell vizsgálni, miért áll rendelkezésre ez az anyag. Ez egy fiatal csapat, amelyre könnyen lehet építeni, de miért nem termelt ki az elmúlt 10-15 évben több klasszist az utánpótlás? A legfontosabb, hogy ennek a elemzését el kell készíteni" - fejtegette a sportvezető.

Hozzáfűzte, őszintén ki kell deríteni, hogy ez játékos-menedzselési, klubszintű, vagy edzéselméleti kérdés. Mint elmondta, most konkrét mérések alapján össze tudják hasonlítani a magyar játékosokat a nemzetközi élmezőny sztenderdjeivel, hiszen az Európa-bajnokság előtti hónapokban és a torna alatt is folyamatosan monitorozták a kerettagokat.

Nyitókép: MTI//Czeglédi Zsolt