Verstappen-dráma és kettős Mercedes-győzelem a Brazil Nagydíjon - végeredmény, állás

A 24 éves pilóta ezzel egy napon belül megszerezte második futamgyőzelmét az F1-ben, ahogy ez csapatának, a Mercedesnek is idei második sikere. Ráadásul Russell mögött csapattársa, a hétszeres vb-első Lewis Hamilton ért célba a második helyen a 71 körös viadal végén.

A két Mercedes mögött Carlos Sainz Jr., a Ferrari spanyol versenyzője lett a harmadik, aki szombati második helye ellenére, büntetés miatt a hetedik pozícióból startolt.

A már világbajnok Max Verstappen (Red Bull) az első körben Hamiltonnal koccant és autója első szárnya megsérült, így a mezőny végéről kellett felkapaszkodnia, s végül a hatodik helyen fejezte be a versenyt.

Mozgalmasan kezdődött a futam, az első kör közepén ugyanis Daniel Ricciardo meglökte a pénteki időmérőn első Kevin Magnussent, a dán pilóta megpördült, kocsija pedig eltalálta az ausztrált, így mindketten kiestek. A baleset miatt a biztonsági autó hajtott a pályára és egészen a hatodik kör végéig vezette a mezőnyt.

The emotions come flooding out for our new winner ?



Yes @GeorgeRussell63... you really did THAT!#BrazilGP #F1 pic.twitter.com/BLVZrWfjkb — Formula 1 (@F1) November 13, 2022