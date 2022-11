Csampa Zsolt: a vívók kezdik visszaszerezni a tradicionális erejüket

Hétről-hétre újratervezik a költségvetést, ami egyelőre még stabil. Ennek megőrzése kiemelt szempont a programok, a versenyek összeállításában, újratervezésében is – nyilatkozta az InfoRádiónak Csampa Zsolt, a Magyar Vívó Szövetség elnöke.

Az Európa-bajnokság után a világbajnokságon voltak a nagyobb magyar sikerek. A további, a párizsi olimpiáig tartó felkészülésről a szövetség elnöke elmondta: az olimpiai kvalifikációs időszámítás jövő áprilisban kezdődik és 2024 áprilisáig tart. Egy évig tehát a különböző versenyek - a világkupa, a Grad Prix megmérettetések, az Európa-bajnokság és a világbajnokság is - meghatározók lesznek a párizsi olimpián való részvétel szempontjából.

"Három-négy csapatunknak talán reális esélye van arra, hogy kijusson. Mellette két egyéni a másik két fegyvernemben"

– mondta.

Londonban, 2012-ben négy egyénink, Rióban egy csapatunk, Tokióban három csapatunk volt az egyéni versenyzők mellett az olimpián. "Kezdjük visszaszerezni azt az erőt és irányvonalat, amit a tradicionális múltunkból fakadóan mindenki elvár" – fogalmazott. Ez azt jelenti, hogy minden fegyvernemben erős, sikert hozó magyar csapatok szerepeljenek az olimpián.

Mint mondta, az elmúlt időszakban az utánpótlás az Európa-bajnokságon és a világbajnokságon hozták az érmeket, meg is nyertünk az éremtáblázatokat, vagyis nagyon stabil és erős alapokon van most az utánpótlás-nevelés.

A nehéz gazdasági helyzetben a klubokkal átgondolják, milyen rendszert lehet kiépíteni, amiben a műhelyek, az egyesületek egymást segíthetik. Ha bizonyos helyiségeket "hibernálni lehet és a klubmunkát átcsoportosíti máshova, és ez működőképes, "akkor jó irányt vettünk".

Voltak hasonló kihívások a Covid alatt is, például a válogatott edzésein is betartották a kormányrendeletet, de mellette azért fókuszban volt a tokiói olimpiára való felkészülés, amire a női kardcsapat is kijutott. "Azt gondolom, hogy a jelenlegi energiaválság előbb vagy utóbb majd véget ér. Addig is nekünk folyamatosan gondolkodnunk kell a megoldáson" – tette hozzá a Magyar Vívó Szövetség elnöke.

Nyitókép: MTI/EPA/Mohamed Hoszam