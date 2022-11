Magyar férfi a torna-vb döntőjében

A magyar szövetség keddi tájékoztatása szerint az FTC junior Európa-bajnoka a huszadik helyen végzett a selejtezőben, ez azt jelenti, hogy egymás után a második világbajnokságon lesz magyar tornász az összetett fináléban, tavaly ugyanis Mészáros Krisztofer jutott be.

A felnőtt Eb-ezüstérmes Mészáros ezúttal 28. lett, így negyedik számú tartalékként várhatja a döntőt. Érdekesség, hogy Balázs a selejtezőben csak korláton és nyújtón lett a legjobb, talajon, lólengésen és gyűrűn utolsó lett a magyarok közül.

A selejtező után Balázs Krisztián elmondta: ez az első felnőtt világbajnoksága - tavaly a lábműtétje miatt nem indult -, ezért most helyezésekben nem is gondolkozott. Az összetett fináléba szeretett volna bekerülni, és azt remélte, ha rontás nélkül teljesít, akkor ez sikerülhet.

"Ez szerencsére összejött, rontás nélkül tornáztam, fejben is, illetve fizikálisan is összpontosítottam. Azt gondolom, a korlátgyakorlatom kiemelkedően jól sikerült, és a nyújtó is" - nyilatkozta Balázs. A talajgyakorlatát szintén jónak értékelte, lólengésben viszont volt egy kisebb megingása.

"A döntőre most még nem gondolok, szeretnék mentálisan és fizikálisan is maximálisan felkészülni a pénteki versenyre, és a lehető legjobbat nyújtani, de hogy ez pontokban, illetve helyezésekben mire lesz elég, azt nem tudom" - mondta.

A Balázs Krisztián, Mészáros Krisztofer, Tomcsányi Benedek, Kiss Balázs, Kardos Botond alkotta magyar válogatott a 12. helyen végzett a nemzetek versenyében. Ennél csak 1997-ben, Lausanne-ban a még Csollány Szilvesztert is soraiban tudó magyar csapat szerepelt jobban, amely akkor a 10. helyet szerezte meg. Legutóbb, 2019-ben Stuttgartban 23. volt a magyar együttes. A csapateredménybe minden szeren a legjobb három tornász eredménye számított.

"Ha ez most az olimpiai kvalifikációs világbajnokság, akkor megvan a csapatkvóta, úgyhogy azt kívánom, így szerepeljünk jövőre Antwerpenben is. Bíztunk a jó helyezésben, de a srácok ezt is felülmúlták. Nagyon büszke vagyok rájuk" - nyilatkozta Kovács István, a férfi válogatott szövetségi kapitánya.

Hozzátette: természetesen nem elégedetlen, de voltak rontások - a csapat húzóembere, Mészáros Krisztofer például rossz napot fogott ki -, tehát ha egy kicsit pontosabbak a tornászok, még ennél előrébb is végezhettek volna.

"Balázs Krisztiánt külön kiemelném, hiszen bejutott az egyéni összetett döntőbe, ráadásul neki sem volt zökkenőmentes a felkészülése, több sérülése is volt, de nagyon jó versenyzőről van szó" - mondta.

A magyarok eredményei a selejtezőben:

egyéni összetett:

20. Balázs Krisztián 80,065 pont

28. Mészáros Krisztofer 79,498

36. Tomcsányi Benedek 78,298

talaj:

13. Mészáros 14,233

25. Kardos Botond 13,866

45. Tomcsányi 13,466

63. Balázs 13,166

lólengés:

29. Kiss Balázs 13,366

41. Tomcsányi 13,033

68. Mészáros 12,466

74. Balázs 12,300

gyűrű:

41. Kiss 13,300

49. Tomcsányi 13,200

54. Mészáros 13,100

71. Balázs 12,800

ugrás:

64. Kardos 13,800

111. Balázs 13,166

120. Mészáros 12,833

121. Tomcsányi 12,800

korlát:

21. Balázs 14,533

22. Mészáros 14,500

34. Kardos 13,966

80. Tomcsányi 13,266

nyújtó:

13. Balázs 14,100

43. Kardos 13,200

82. Tomcsányi 12,533

91. Mészáros 12,366

nemzetek versenye:

12. Magyarország 242,661

A világbajnokság további programja:

kedd:

női csapatverseny, döntő 19.45

szerda:

férfi csapatverseny, döntő 18.40

csütörtök:

női egyéni összetett döntő 19.45

péntek:

férfi egyéni összetett döntő 19.00

szombat:

szerenkénti döntők (férfiak: talaj, lólengés, gyűrű, nők: ugrás, felemáskorlát) 14.30

vasárnap:

szerenkénti döntők (férfiak: ugrás, korlát, nyújtó, nők: gerenda, talaj) 14.30

Nyitókép: Pixabay.com