Golovin Vlagyimir elárulta, visszatér-e Tomori Zsuzsanna a válogatottba

Golovin Vlagyimir elmondása szerint az elmúlt egy év közös munkáját sikerült kielemezniük, így tisztábban látnak azzal kapcsolatban, hogy mik a magyar női kézilabda-válogatott erősségei és gyengéi. Mint mondta, feltett célja, hogy a továbbiakban is jó eredményeket érjenek el: ehhez még szükségesnek tartja a hiányosságok kijavítását, illetve a jó dolgok megerősítését, hogy aztán fel lehessen mérni élesben is a csapat teljesítményét Szlovénia ellen.

A szövetségi kapitány úgy véli, hogy a védekezésen még mindenképp erősíteni kell, azt viszont jónak tartja, hogy az elithez képest a lerohanásokból, középkezdésekből lőtt könnyű gólokból erősek és nagyon jó százalékban hozzák. „Ha javulni fog a védekezés, még több könnyű gólt fogunk tudni lőni, ami a jelenlegi modern kézilabda-trend” – fogalmazott. Megjegyezte, a hatos falas védekezés helyett szeretne nyitottabb variációkat is megpróbálni, és ehhez a megfelelő embereket megtalálni, hogy kevésbé legyen egysíkú a játékuk.

Ismert, Golovin Vlagyimir a kinevezésekor úgy nyilatkozott, nagyjából egy évre lesz szükség ahhoz, hogy a csapat az „övé legyen”. Erre most azt mondta: bármennyire sok minden történt, bízik abban, hogy ez már így van. Hozzátette: egy meglehetősen fiatal együttesről van szó, aminek sikerült megmutatnia az Európa-bajnokság utolsó selejtezőin az erejét, és azt, hogy egyre összeszokottabb.

„Értjük egymást, ami tényleg azt mutatja, hogy ez az én csapatom”

– tette hozzá.

Ami a játékosok formáját illeti – négy-öt bajnoki, illetve BL-mérkőzés után – Golovin Vlagyimir arra emlékeztetett, hogy az idei Európa-bajnokságra korábban kerül sor a megszokottól, így „frissebbek” lesznek, de bízik abban, hogy meccsről meccsre jobb teljesítményt fognak nyújtani a lányok, csúcsformát mutatva a kontinensviadalon.

Mint ismert, a válogatott Háfra Noémi az Odenséhez került egy évre kölcsönbe a Győrtől, a legutóbbi BL-fordulóban pedig már góljai is voltak. A szövetségi kapitány vele kapcsolatban elmondta: biztosan nem használt az önbizalmának, hogy az elmúlt egy évben nem igazán lépett pályára, még ha világsztárokkal is edzhetett. Bár nyilván szüksége lesz most egy kis időre, hogy megszokja a kinti körülményeket, nagyon jól érzi magát Dániában az átlövő. A Győr elleni mérkőzésen nyújtott teljesítménye alapján úgy véli a kapitány, kezd magára találni, ami a válogatott szempontjából is fontos.

Bár a jövő heti összetartásra, illetve mérkőzésekre megvan a 21 fős keret, Golovin Vlagyimir abban még nem biztos, hogy mi lesz a pontos felállás az Európa-bajnokságon. Albek Anna például sérülés miatt most nem kapott meghívást, de reményei szerint hamarosan ismét pályára léphet, és segítheti a válogatottat novemberben. A bő 35-ös névsort a héten le kell adni az Európai Kézilabda-szövetségnek (EHF), de a végső keretben még lehetnek változások sérülések, formahanyatlások miatt. „Aki a legjobb formában lesz, ott lesz az Eb-n!” – mondta Golovin Vlagyimir.

A szövetségi kapitány érdeklődésünkre megerősítette, hogy

Tomori Zsuzsanna nem lesz benne a 35-ös keretben,

miután azt beszélték meg, hogy a jobbátlövő csak a Ferencváros bajnoki és BL-mérkőzéseire kíván összpontosítani.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor