Ezért lesz különleges a ma kezdődő BL-csoportkör

Utóbbi nyilván tény, ugyanakkor éppen a Barcelona tavalyi példája mutatja, hogy garancia azért nincsen semmire. Természetesen egy topcsapat elsősorban olyan négyesből eshet ki, amelybe a sorsolás három sztárcsapatot is sorolt, idén leginkább a C jelű, amelyben a Bayern, a Barça és az Inter közül az egyik legjobb esetben is csak az Európa-ligában játszhat tavasszal.

Néhány különlegesség a mostani sorozatból.

A német Bundesligát nyáron elhagyó két csatársztár,

Robert Lewandowski (Barcelona) és Erling Haaland (Manchester City) új csapatával összekerült a korábbi klubbal, az eladóval.

A norvég csillag jövő héten játszik majd először a Borussia Dortmund ellen.

A Sahtar Donyeck semleges pályán, Varsóban játssza majd a hazai mérkőzéseit. A Celtic, a Real Madrid és az RB Leipzig utazik majd a lengyel fővárosba.

Ha már a lipcseieknél tartunk, soraikban játszanak majd magyarok az őszi csoportszakaszban, mégpedig Gulácsi Péter, Willi Orbán és Szoboszlai Dominik.

Szinte minden matematikai alapú előrejelzés egyetért abban, hogy

a tavalyi döntő két résztvevője, a Real Madrid és a Liverpool, valamint az Erling Haalanddal megerősödött Manchester City a legerősebb három induló.

A következő három a százalékban kifejezett esélyeket tekintve jócskán lemaradva a PSG, a Barcelona és a Tottenham.

Ha a keretek piaci értéke lenne döntő,

az A-csoportból a Liverpool és a Napoli,

a B-ből az Atlético és a Bayer Leverkusen,

a C-ből a Bayern és a Barcelona,

a D-ből a Tottenham és az Olympique Marseille,

az E-ből Chesea és a Milan,

az F-ből a Real Madrid és az RB Leipzig,

a G-ből a Manchester City és a Dortmund,

a H-ból pedig a PSG és a Juventus

jutna tovább.

Cristiano Ronaldo, a BL-történelem leggólerősebb játékosa, az örökranglista első helyezettje, 2003 ősze óta először nincsen a mezőnyben. Ami, persze, nem jelenti azt, hogy klubváltás esetén ne lehetne ott tavasszal.

Egyetlen olyan futballista lesz a mezőnyben, aki megnyerte már ebben a sorozatban a gólkirályi címet, s nem múlt még el harminc: Erling Haaland. Talán ennél meglepőbb, hogy bár az angol klubok nem szerepeltek rosszul az elmúlt időszakban (2019-ben a Liverpool, 2021-ben a Chelsea nyert is),

2008 óta nem szerezte meg a gólkirályi címet Premier League-csapat játékosa.

Az első játéknap slágere a PSG–Juventus mérkőzés. Az olaszoknál Ángel Di María (miként egyébként Fede Chiesa és Paulo Pogba) sérült, ellenben egy másik, a Párizsiaktól érkezett futballista, Leandro Paredes minden bizonnyal játszani fog.

A kedd program

E csoport: Dinamo Zagreb–Chelsea 18.45, Salzburg–AC Milan 21.00

F csoport: Celtic–Real Madrid 21.00, RB Leipzig–Sahtar Donyeck 21.00

G csoport: Borussia Dortmund–FC Köbenhavn 18.45, Sevilla–Manchester City 21.00

H csoport: Paris Saint-Germain–Juventus 21.00, Benfica–Maccabi Haifa 21.00

A további csoportok

A csoport: AFC Ajax, Liverpool FC, SSC Napoli, Rangers FC

B csoport: FC Porto, Atlético Madrid, Bayer Leverkusen, Club Brugge

C csoport: Bayern München, FC Barcelona, Internazionale, Viktoria Plzen

D csoport: Eintracht Frankfurt, Tottenham, Sporting CP, Olympique Marseille

Nyitóképünkön Erling Haalandot ünneplik Manchester City-s csapattársai az Aston Villának lőtt gólja után a szeptember 3-i Premier League-mérkőzésen

Nyitókép: Shaun Botterill/Getty Images