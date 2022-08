Sós Csaba Hosszú Katinkáról: ez katasztrofális, rossz volt nézni

Hosszú Katinka eddigi életútja tiszteletet parancsol, mi nagyon szeretjük, nekem meg különösen jó okom van arra, hogy kedveljem őt és higgyek benne, de ez egyrészt a pályafutása leggyengébb szereplése volt, másrészt nyilvánvalóan edzetlenség okozta – mondta Sós Csaba a római Európa-bajnokság eredményeit elemezve. A háromszoros olimpiai bajnok ahogy a budapesti világbajnokságon, most a kontinensviadalon is formán kívül úszott, fő számában, 400 vegyesen a döntőbe sem jutott, 200-on pedig a nyolcadik helyen zárt.

A szövetségi kapitány szerint a helyzet egyértelmű, Hosszú a filmjében is beszél arról, hogy az életben más dolgok is elkezdték érdekelni, és emiatt nyilvánvalóan jóval kevesebbet edzett, mint ami szükséges volt. A szakember szerint nem is az életkora jelenti a gondot, mert 33 évesen még ereje teljében van, hanem az, hogy nem vette komolyan a figyelmeztetést, hogy hat héten belül két világversenyre különlegesen kell felkészülni. Ehhez Sós Csaba szerint különösen kevés volt az általa elvégzett munka.

"Ez szerintem katasztrofális volt. Nagyon messze volt az egyéni legjobbjaitól. Nekem ezt rossz volt látnom, de úgy gondolom, hogy lelkileg nyilván ő is szenved ettől.

Egy biztos, hiszen kötött egy kétéves szerződést egy sportszergyárral, hogy Párizsig nyomja, ha ezt valóban így gondolja, akkor most alá kell merülni, és hosszú hónapokon keresztül keményen kell edzeni, mert úgy tűnik, hogy minden korábbi extra képessége elszállt. A tehetsége biztos nem, de az edzettsége és az állóképessége igen, tehát itt most megint komoly munkát be kell fektetni, vagy ebből már nem lesz semmi" – figyelmeztetett a szövetségi kapitány.

Hogy a felkészülés melyik szakaszában kell nagyobb erőfeszítéseket tennie Hosszú Katinkának, arról Sós Csaba a legendás edzőt, Széchy Tamást idézte, aki, amikor megkérdezték, hogy mennyi ideig tart a formába hozás, azt mondta, hogy egy évig.

"Aki nem végezte el rendesen az alapozást vagy a gyorsasági és a száraz munkát, vagy nyáron a speciális felkészülést, azt hiába pihentetik, el fog szállni. Sokszor idéztem már Széles Sándort, Gyurta Dániel edzőjét, aki sajnos már régen elhunyt, neki voltak legendás mondásai, de talán a legtalálóbb az, amikor azt mondta: a kiélezett helyzetek büntetik az edzetlenséget" - fogalmazott.

