Sós Csaba az úszó-Eb-ről: Hosszú Katinka pályafutása leggyengébb világversenyén van túl

Öt arany-, hét ezüst- és három bronzéremmel térnek haza a medencések a római úszó-Eb-ről, szerda este a 19 éves Kós Hubert 200 méter vegyesen nyert, míg a 20 éves Késely Ajna 400 méter gyorson harmadik lett.

Sós Csaba szövetségi kapitány nem volt a küldöttség minden tagjával elégedett, de hangsúlyozta, hogy a tavaly májusi budapesti kontinenstorna eredménysorát sikerült felülmúlni, a generációváltás pedig felgyorsult.

"Mondhatnám felemásnak is, ha egyenként értékelném a versenyzőket. Összességében viszont megfelt a csapat. Előzetesen 7-9 érmet vártam, és nem a kincstári optimizmus miatt, hogy esetleg könnyebb legyen magyarázni utólag. Előrébb tartunk, mint a budapesti Eb-n voltunk" - vont gyorsmérleget az InfoRádióban Sós Csaba.

A három aranyat és két ezüstöt összeúszó Milák Kristófra természetesen külön kitért.

"Szeret versenyezni, kiváló edzője volt korábban is és most is. Meg fogják beszélni, hogy merre tovább, ha kérdezik a véleményemet, el fogom mondani, de nagy eltérés nem lesz attól, amit a mostani edzői csapat gondol. Azt láttuk, hogy olyan kevés idő viszont nem telhet el két úszása között, mint az Eb-n, alig negyed óra, de mivel egy zseniről van szó, kipróbáltuk" - mondta a kapitány utalva arra, hogy a 100 pillangó döntője után milyen gyorsan kellett volna helyt állnia a sportolónak 200 gyorson is.

Emberileg is elmondta a véleményét Milák Kristófról.

"Mindig is egyenes fickó volt, ami a szívén, az a száján. Gondoljanak vissza az olimpia döntőre, ahol világcsúccsal akart nyerni, és nem sikerült! Szomorú arccal nézte az órát.

Utólag kértük, hogy azért egy mosolyt engedjen el, mert lehet, hogy ezt kisgyerekek is nézik, pozitív dolog jöjjön le az egészből. Kristóf ilyen.

Márton Richárddal most már három éve együtt dolgoznak, minden nap együtt mennek le a bányába, együtt jönnek fel, összehozza az embereket a közös munka" - ezzel pedig arra utalt, hogy 200 m pillangón Milák Kristóf mintha jobban örült volna társa sikerének (ezüstérem), mint a sajátjának (arany).

Sós Csaba szerint a 2021-es, tokiói olimpia óta Milák Kristóf "mindenben" fejlődött, világcsúcsot úszott Budapesten, és most már gyorsúszásban is ott van az elitben, a kapitány meggyőződése, hogy ha úgy alakult volna az Eb-program, 200 gyorson is a mezőny élén láttuk volna, nem beszélve arról, hogy oroszlánrészt vállalt a 100-as és 200-as gyorsváltó érmeiből.

A kapitány beszélt még Mihályvári-Farkas Viktória arany- és ezüstérméről és teljesítményének hullámzásáról, visszatéréséről, valamint Hosszú Katinka szerepléséről is, aki szerinte "pályafutása leggyengébb világversenyén van túl, felesleges kertelni".

A generációváltás szerinte - Molnár Dóra, Kovács Benedek, Márton Richárd és Kós Hubert révén is - meg fog történni szép lassan, először európai, majd várhatóan világszinten is sikeres lesz a magyar úszósport újra.

Nyitókép: Czeglédi Zsolt