Indul az NB I: a Vasas lehet a meglepetéscsapat

A zöld-fehérek még erősödtek is a nyáron a tavaszhoz képest, a francia Angers-hoz távozó Miha Blazic pótlását – a szerdai, pozsonyi találkozón látottak alapján – a holland Mats Knoester megoldja. A BL-rutinnal érkező Adama Traoré kiemelkedő képességű játékosa lesz az OTP Bank Liga-idénynek, s még megszerezte a Fradi a francia Xavier Mercier-t és a dán Rasmus Thelandert is. A szlovén középhátvédon kívül távozott Lasa Dvali, Róbert Mak, Marko Marin és Somália is. Sztanyiszlav Csercseszov Pozsonyban a Dibusz – Botka, S. Mmaee, Knoester, Civic – Esiti, Laidouni – Traoré, Zachariassen, Tokmac – Boli felállással kezdett. Ha mind a tizenegyen egyszerre kiesnének, kezdhetne egy Bogdán – Wingo, Kovacevic, Thelander, Pászka – Marquinhos – Zubkov, Mercier, Vécsei – R. Mmaee, Bassey összetételű gárda is. Ha tizenegy játékossal végig lehetne játszani egy idényt, ők is bajnokesélyesek lennének.

A MOL Fehérvár elrontotta az előző szezont, és Michael Boris vezetésével a stáb most azon dolgozik, hogy a csapat tartsa a lépést a zöld-fehérekkel. Nikolics Nemanja második, immár a jelek szerint végleges távozása lezárt egy korszakot, de maradt erő a támadósorban, ami különösen Kenan Kodróra és a Budu Zivzivadzéra gondolva állapítható meg. A Kovács D. – Rus, Serafimov, Sabanov – Nego, Rúben Pinto, Fiola, Heister – Dárdai, Petrjak – Kodro tizenegy kezdett a hazai Konferencialiga-mérkőzésen, Lednyov, Bamgboye, Zivzivadze és Makarenko állt még be, de ott van még a két új szerzemény, a szlovák Petr Pokorny és a román Claudiu Bumba is. Sőt, visszatért Craiovából Lyes Houri is.

A Kisvárda azon csapatok közé tartozik, amelyek új edzővel vágnak neki az OTP Bank Liga 2022–2023-as idényének. Török László, aki korábban a Kecskemétet dirigálva dolgozott már az élvonalban, az előző másfél évet Révész Attila piros-fehérjeinek utánpótlás-szekciójában töltötte. Ha már az edzőváltásoknál tartunk: a tizenkét csapatból a Kisvárda, valamint a Paks (Waltner Róbert), a ZTE (Ricardo Moniz), a DVSC (Joao Janeiro) és a Bp. Honvéd (Tam Courts) vág neki új szakvezetővel az idénynek. A szabolcsiak nincsenek könnyű helyzetben, az előző idényben alighanem elérték a maximumot a második helyezésükkel. A jelek szerint továbbra is elsősorban a légiósokban bíznak a Kisvárdánál.

A Puskás Akadémia kerete alig változott, a vezetőedző, Hornyák Zsolt számít immár a legrégebb óta a posztján lévőnek az OTP Bank Liga aktuális edzői között.

Feltétlenül érdekesek a zalaegerszegi változások. A ZTE-nél az egykori ferencvárosi középhátvéd, Dragóner Attila került a sportigazgatói székbe, de talán még ennél is váratlanabb volt, hogy a klub visszahozta Magyarországra a 2012–2013-ban a Ferencvárost irányító, a Fradival Ligakupát nyerő Ricardo Monizt. A kezdés nagyszerűen sikerült, az AC Milan elleni gálamérkőzés megnyerése lendületet adhat a ZTE-nek a cél eléréhez: Végh Gábor elnök az első öt közé várja a csapatát.

A korábbi ZTE-edző, Waltner Róbert vette át a Paksot, amely továbbra is a magyar játékosokban bízik. Érdekes lesz, mennyire tudja pótolni a csapat a Koreai Köztársaságba igazolt gólkirályt, Ádám Martint, s hogy mennyit őriz meg a Bognár György által a csapatnál meghonosított játékfilozófiából. Ne feledjük, mind a 2020–2021-es, mind a 2021–2022-es idényben a Paks szerezte a legtöbb gólt az NB I-ben.

A Mezőkövesd számára reálisan a biztos bennmaradás az alapcél, s nem lesz könnyű idénye a kiváló tavaszt produkáló, de a nyáron meggyengült Újpestnek sem. Egyelőre nehéz elképzelni, kivel pótolják majd a liláknál Mitrovicsot, Kutrumbiszt és főleg a Beridze, Zivzivadze kettőst. Főleg, hogy Croizet is megsérült… A legértékesebb új szerzemény a svéd állampolgárságú, zambiai származású Jack Lahne.

A DVSC az előző idényben előbb Kisvárdán, majd Dunaszerdahelyen is dolgozó Joao Janeirót szerződtette a csapat élére. Kétségtelenül elsősorban a külföldi játékosokban bíznak a klubnál. Megszerezték a román Raul Balbaraut, a montenegrói Meldin Dreskovicsot és Dusan Lagatort, a spanyol Christian Manriquét, a görög Jorgosz Neofitidisz és az ukrán Olekszandr Romancsukot.

Nagy átalakuláson ment keresztül a Bp. Honvéd, ahol skót sportigazgató, Chris Docherty és skót vezetőedző, Tam Courts irányít. Több mint egy csapatra való játékost engedtek-küldtek el, Nikola Mitrovics és Herdi Prenga a két legértékesebb szerzemény.

A tizenkét csapatos OTP Bank Liga-idények szinte állandó jellemzője volt az elmúlt években, hogy a két újonc közül az egyik csak átszállójegyet váltott a legjobbak közé. A Kecskemét csodát tett a 2021–2022-es idényben, lemásolta a kaposvári Rákóczi néhány évvel ezelőtti bravúrját, két idény alatt három osztályt ugrott, másképpen a harmadik vonalból felkerülve rögtön kiharcolta az NB I-be jutást. Nagyon nehéz lesz megvetnie a lábát az OTP Bank Ligában.

Teljesen más a négyéves szünet után az elitbe visszatérő Vasas helyzete. Kuttor Attila csapata, a játékosállománya erősségét tekintve, akár a negyedik-ötödik helyért is versenyben lehet. Az elmúlt két évben folyamatosan érkeztek az akkor még NB II-es csapathoz élvonalbeli tudású magyar játékosok, s ez most a nyáron, immár az NB I-re készülő keretnél is folytatódott. Baráth Botond, Dombó Dávid, Géresi Krisztián, Novothny Soma, Deutsch László és Hidi Patrik mnd-mind új szerzemény.

Az első forduló párosítása

Péntek

Budapest Honvéd-ZTE FC 20.00

Szombat

Kecskeméti TE-Vasas FC 17.45

Újpest FC-Mezőkövesd Zsóry FC 20.00

Vasárnap

Kisvárda Master Good-Debreceni VSC 15.45

Paksi FC-MOL Fehérvár FC 18.00

Ferencvárosi TC-Puskás Akadémia FC 20.30

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt