Rohamosan emelkednek a párizsi olimpia költségei

Nőnek a 2024-es párizsi olimpia rendezési költsége, az eredetileg becsült 6,8 milliárd euró már 8,3 milliárd euróra emelkedett – írja a Bloomberg alapján a Portfolio.

A továbbiakban is a vártnál magasabb biztonsági költségekre és építőipari kiadásokra lehet számítani, és a nyersanyagok ára is emelkedett az utóbbi időszakban, így vélhetően még nem állt meg a drágulás. Jean-Pascal Gayant sportközgazdász szerint a számla a 10 milliárd eurót is elérheti.

Az olimpia szervezőbizottságának vezetése hétfőn találkozott Emmanuel Macron francia elnökkel, akit biztosítottak, hogy a szervezés a terveknek megfelelően halad.

A szervezőbizottság főként a szponzoroktól vár plusz összeget. A párizsi kormány 1,7 milliárd eurónyi közpénzt szán az olimpiára.

Nyitókép: pixabay