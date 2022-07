Még mindig probléma Djokovic oltatlansága

Novak Djokovic továbbra sincs beoltva koronavírus ellen, ezáltal nem tesz eleget az Egyesült Államok beutazási követelményeinek, így a 21-szeres Grand Slam győztes nem vehet részt a tenisztornán a CNN cikke szerint.

"A járvány jelenlegi szakaszában egyáltalán nincs ok arra, hogy Djokovic ne játszhasson a 2022-es US Openen. Az amerikai kormánynak és az USTA-nak együtt kell működnie, hogy engedélyezzék neki ezt. Ha a be nem oltott amerikai játékosok játszhatnak, akkor Djokovicnak, mint a játék egyik legendájának is engedni kell, hogy játsszon. Az USTA tegye ezt lehetővé!" - áll a petícióban.

A beutazási gondok a szerb játékos egész évét végig kísérik: januárban az Austral Open kezdete előtt kiutasították őt Ausztráliából, így nem tudta megvédeni ottani elsőségét. Később a BBC-nek elmondta:

készen áll elfogadni, hogy más tornákra nem utazhat el, de nem fogja magát beoltatni.

Az év folyamán több tornán nem is vett ütőt a kezébe, ezek közt volt az Indiana Wellsben és Miamiban megrendezett két amerikai verseny is.

Két Grand Slamen azért játszhatott: a Roland Garroson a későbbi bajnok, Rafael Nadal legyőzte őt, Wimbledonban ugyanakkor négy szettben legyőzte Nick Kyrgiost a döntőben.

A jelenlegi állás szerint - és mivel Ausztráliéból három évre kitiltották - a következő nagy torna, melyen részt vehet, a jövő évi Roland Garros lesz. A US Open augusztus 29-én veszi kezdetét Flushing Meadows-ban.

Nyitókép: MTI/EPA/Yoan Valat