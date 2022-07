Varga Dénes vb-t értékel – „Nem várom az Eb-felkészülést”

Kudarcnak élték meg a helyezést, és ezért alapvetően talán a játékuk kiegyensúlyozatlanságát okolhatják, vagy talán azt, hogy a megfelelő pillanatokban nem voltak higgadtak, fegyelmezettek – összegzett Varga Dénes olimpiai, világ- és Európa-bajnok vízilabdázó az InfoRádióban. Annak azért örül, hogy voltak vízilabdaszerető szurkolók, akik vasárnap egy órakor, tűző napon magas UV-sugárzásban megnézték az utolsó mérkőzésüket és szurkoltak nekik. Számukra ez volt a fő belső hajtóerő, hogy ezt a meccset megnyerjék, mert a 7. vagy 8. hely között már nem éreztek akkora különbséget.

"Fura meccs volt, tehát nyilván csalódott mind a két csapat, nem tudom, hogy ők hasonló babérokra törtek-e, mint mi, hogy reálisnak gondolták-e, hogy éremért akarnak játszani. Kicsit több pörgést vártam tőlük, de örülök neki, hogy nem volt, vagy hogy le tudtuk dominálni őket az elején. Egyébként nagyon furcsa volt a játék menete, mert elővették a régi játékvezetői felfogást, amikor nem minden kiállítás, holott eddig minden kiállítás volt. Ez a váltás egy kicsit zavaró volt, nem tudtuk hova tenni. Nincs ezzel sem gond, én szívesen játszom keményen, ahogy szerintem a csapattársaim is, de így egyik meccsről a másikra ehhez alkalmazkodni nehéz" – idézte fel az utolsó meccsüket a csapatkapitány.

Varga Dénes először azt hitte, hogy a rövid felkészülés jó lesz a csapatnak.

"Ezt tartottam is volna, ha továbbjutunk az olasz csapaton. Most azt mondom, hogy lehetett volna egy kicsit hosszabb, hogy pár dolgot letisztázzunk, de ez is kettős érzéseket vált ki belőlem:

nem tudom, hogy időre lett volna szükségünk, vagy esetleg valami sokkal többre az egész csapat és az egész stáb irányából."

Augusztus végén következik az Európa-bajnokság, az arra való felkészülést Varga Dénes egyelőre nem várja.

"Remélem, hogy ez nem hangzik nagyképűen. Engem idén rengeteg inger ért, amikkel nem is volt időm foglalkozni, és amiket nagyon szívesen lezárnék vagy magam mögött hagynék. Itt azért volt rajtunk nyomás, és szerintem nem is bírtuk el, egy kicsit sok volt nekünk, ami itt ért minket. Nagyon sajnálom ezt, de mindezt föl kell dolgozni és csak azután lehet továbblépni. (...) Pihenés annyi lesz, amennyit az idő enged, de egyébként nem feltétlen pihenésre, tétlenségre vágyom, abban szeretnék egyensúlyozni, hogy kötetlenül edzem és a családommal töltöm az időt" – mondta a következő hetekről a sportoló.

Zalánki Gergő is interjút adott a vb zárultával az InfoRádiónak. A sikertelenség okait firtató kérdésre azt mondta, hogy azt szerinte mindenki láthatta kívülről is: „nem volt csapatmunka”. Azt a beszélgetést is meghallgathatja alább.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor