Faragó Tamás: mindenki el van ájulva a csajok csodálatos szereplésétől

A magyar női vízilabda-válogatott szombat este telt ház előtt játszhatja a világbajnokság döntőjét az Egyesült Államok ellen a Margitszigeten. 2005 óta először szerepelhet az együttes vb-fináléban, akkor Faragó Tamás szövetségi kapitány irányításával sikerült legyőzni éppen az amerikaiakat a fináléban.

"Szerintem ez óriási eredmény. Mindenki el van ájulva a csajok csodálatos szereplésétől. Bíró Attila azt írta nekem, hogy a csoda az egyetlen realitás, annyira örült ennek a győzelemnek. Legyünk erre büszkék" – mondta az InfoRádióban az olimpiai, világ- és Európa-bajnok vízilabdázó.

Legutóbb 2005-ben került döntőbe világbajnokságon a magyar női válogatott.

"Amikor én nyertem, akkor is azt mondtam, mint játékosként, hogy a játékosok csinálják az edzőt, ezért örültem annak, hogy jó játékosaim voltak, és ebben a sikerben én is részesülhettem" – idézte fel az egykori szövetségi kapitány, hozzátéve, hogy akkor az elődöntőben Kanadát verték meg, és az Egyesült Államokat kétszer is legyőzték. Szerinte azóta sokkal többet fejlődött a női vízilabda, férfias lett, taktikailag beértek, jobban lőnek, technikailag jobb megoldásokat választanak.

"A vízilabda jövőjét elsősorban a női vízilabda fogja megmenteni"

– jelentette ki.

A mostani döntőbe kerülés Faragó Tamás szerint már nagy siker, de ő ennél többet remél. "Én ismerem a csajokat, a női vízilabdát és az amerikai együttest, ezért mi egy nagyon szoros, erős mérkőzést fogunk játszani, és ha az amerikaiak rossz napot fognak ki, akkor szerint a csajok még nyerni is tudnak" – mondta.

