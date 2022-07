"Egy pillanatig nem roppantunk össze" – így értékeltek a vb-döntős női pólósok

Hollandia 13-12-es legyőzésével vb-döntőbe jutott a női pólócsapat.

„Ez ugyanolyan kemény volt, mint az ausztrálok elleni negyeddöntő, csak ők fizikálisabbak voltak, a hollandok védekezése nekünk kicsit jobban fekszik, ezért tudtunk több gólt lőni. Ugyanakkor a hollandoknak több minőségi játékosuk van, akikkel nem nagyon tudtunk mit kezdeni, viszont mentálisan nagyon erősek voltunk ezen a mérkőzésen" - nyilatkozta Bíró Attila az InfoRádió kérdésére Hollandia legyőzése után.

A szövetségi kapitány hozzátette, egyfelől megkönnyebbülés a döntőbe jutás, de nem szeretné ennyivel beérni: „Látom a csapatban az erőt, a potenciált, hogy egy szoros meccset játsszunk az amerikaiakkal, aztán majd meglátjuk, hogyan alakul. Ezt a mentális terhet kibírtuk, hogy az ausztrálokat ilyen meccsen legyőztük egy góllal, egy góllal megverni Hollandiát szintén nagy fegyvertény, szóval le a kalappal a lányok előtt. Negyeddöntőt sokan nyertünk már, de elődöntőt is meg kell tanulni nyerni. Tavaly ez már háromszor sikerült, remélem, ez nem az utolsó lesz" - mondta.

Bíró Attila szerint nagyon sűrű a mezőny, bármikor bármi megtörténhet. Kedden is és most egy pici mentális erővel volt több a magyar válogatottnak, ez döntött.

„Bíztam abban, hogy a Garda Kriszti végre megérkezik a vb-re, Leimeter Dóri is fantasztikusan játszott. Komoly csapatmunkát nyújtunk, és most jönnek az egyéni teljesítmények is mellé” – mondta a teljesítményeket értékelve.

A szombati döntőről úgy vélekedett, hogy komoly, nagyon durva, szakmailag magas szintű női vízilabdára számíthatunk, és bízik a szoros eredményben.

A négygólos Leimeter Dóra szerint ezúttal a védekezés nem működött úgy, mint a korábbi meccseken, de elől jobban tudtak a helyzetekkel gazdálkodni.

„Kemény meccs volt, nem biztos, hogy a legjobbunkat nyújtottuk, viszont mindenki óriási akarattal és küzdéssel állt a meccshez. Egy pillanatig nem roppantunk össze.

Nagy győzelem volt” – mondta a játékos, aki szerint a folytatásban meg kell találni az egyensúlyt, hogy ne kapjon 12 gólt a csapat, de közben a támadások eredményesek maradjanak.

Az Egyesült Államok elleni fináléban felszabadult játékot kell nyújtani, a magyaroknak semmi veszítenivalójuk nem lesz – mondta, hozzátéve, hogy jól ismerik az ellenfelet, és felkészülnek belőle alalposan.

A csapatkapitány Keszthelyi-Nagy Rita egy ötéves periódusról beszélt: "Megléptünk egy újabb lépcsőfokot, megtanultunk elődöntőt nyerni, az elmúlt évek tapasztalatait használtunk fel, a játékosok beépítésével, az elveszített elődöntőkkel. Nagyon remélem, hogy nem ez lesz az egyetlen döntőnk a következő években" - mondta.

A női döntő szombaton este lesz a Margitszigeten.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor