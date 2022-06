A vb-döntőért játszik a női pólócsapat – élő közvetítés

Este 9 órakor kezdődik a magyar női vízilabda-válogatott Hollandia elleni elődöntője a budapesti vizes világbajnokságon. A győztes a fináléban az amerikai csapattal játszhat, az Egyesült Államok 14–6-ra verte az olaszokat.

A magyar és a holland válogatott vb-n eddig 10-szer találkozott,

ötször a mieink nyertek,

négyszer az ellenfél,

egy meccs pedig döntetlenre végződött.

Legutóbb öt éve a Hajósban a magyarok örülhettek a 10–8-as diadal után. A legemlékezetesebb az 1994-es vb-döntő, amely 7–5-ös magyar sikert hozott.

A mieink az egyenes kieséses szakaszban Argentína és Ausztrália ellen nyertek, míg a hollandok Kanadát és a görögöket verve jutottak a legjobb négy közé.

Bár nem volt telt ház, a válogatott futballmeccsekről ismert szurkolói csoport kitett magáért, és jó hangulatot teremtett.

1. negyed

Az első ráúszásból Vályi Vanda hozta el a labdát. Az első magyar lövés pontatlan volt, de a hollandok sem tudták megszerezni a vezetést. Emberelőnyben sem sikerült betalálnia a magyar csapatnak. A hollandok kihasználták az első fórt, a bejátszás után centerből Wolves húzta be (0-1). A mieink nem jutottak el lövésig, de a következő holland akciót sikerült kivédekezni, a szélről érkező lövést Magyari Alda védte. A 4. percben összejött az egyenlítés, Keszthelyi-Nagy Rita már a támadóidő vége felé lőtt távolról, a labda egy kézen megpattanva került a hálóba (1-1). Magyari elkapta a fonalat, aztán Rybanska Natasa előzte meg emberét és szerzett labdát. Sőt, az újabb emberhátrányban ismét Magyari védett nagyot. A labda maradt a hollandoknál, jött az újabb kiállítást, ezt pedig már Sevenich kihasználta, miután megmozgatták a védelmet (1-2). A magyar emberelőny ezúttal kimaradt, leszedték a passzt. A labda viszont maradt a hazaiaknál, és Leimeter Dóra szélről szépen lőtte ki a hosszú felsőt (2-2).

A vezetést nem tudta átvenni a magyar együttes, és bár Magyari újabb bravúrt mutatott be, a labda visszakerült az ellenfélhez, és Ten Broek pattintott lövését már nem tudta kiszedni a kapus (2-3). Keszthelyi-Nagy távolról próbálta ráemelni a labdát az utolsó másodpercekben, de a lécen landolt.

2. negyed

Ismét Vályi hozta el a labdát, és össze is jött az egyenlítés: Gurisatti Gréta várt ki sokáig, a védők elsüllyedtek, ő pedig biztosan lőtte ki a hosszú alsót. Sőt, Keszthelyi már a vezetést is megszerezte: tisztára játszotta magát, okosan várt egy ütemet és Aarts mellett belőtte (4-3). A 10. percben először vezetett a magyar csapat. A védekezés jól működött, a hollandok nem tudtak megfelelő helyzeteket kialakítani és Magyari továbbra is stabilitást adott. Az előnyt mégsem sikerült növelni, és Gurisatti kiállítása alatt Van de Kraats egyenlített Magyari feje fölött (4-4).

A 13. percben ismét a magyarok vezettek. Emberelőnyben Gurisatti lövése még lejött a kapufáról, de középen Máté Zsuzsanna bepaskolta. A hollandok gyorsan egyenlítettek, szintén fórban, Van de Kraats ismét pontosan célzott (5-5). Egyenlő létszám mellett nem találtak fogást egymáson a csapatok, a mieink és a hollandok egy-egy akciója sikertelenül zárult.

Aztán ismét magyar emberelőny következett, Bíró Attila szövetségi kapitány ki is kérte idejét. A támadás azonban nem volt eredményes, lassan járt a labda, Szilágyi Dorottya lövése pedig középre ment. A rutinos holland kapus, Aarts a következő helyzetet is fogta. A sok kihagyott magyar helyzet után holland gól következett, Sleeking lövése átcsúszott Magyari keze alatt, de Gurisatti rögtön egyenlített, centerbe került, és Leiemeter jó passzal találta meg (6-6). A negyed utolsó pillanatában Magyari tolta ki ujjheggyel a hollandok ejtését.

3. negyed

Ezúttal is Vályi volt a gyorsabb, de Keszthelyi lövése a kapufáról jött ki. A hollandok támadásába belefújtak, kaptunk egy emberelőnyt, ami Vályi szép mozdulattal ki is használt (7-6). Az ellenfél a következő akciójából sem jutott el lövésig, Garda viszont nagyon is: távoli bombája a felső lécről pattant be - először két gól az előny.

A 19. percben Rogge távolról volt erdményes, de Garda visszaállította a kétgólos különbséget: lopta a különbséget, majd nagy erővel lőtt (9-7).

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd