Hosszú Katinka nagyot úszott, de nem érmes

A 400 méteres vegyesúszás ötszörös világbajnoka és címvédője, Hosszú Katinka ötödik helyen jutott be a szám döntőjébe, ami az utolsó magyar érdekeltségű finálé volt a világbajnokság úszóversenyein.

A kanadai Summer McIntosh és az amerikai Katie Grimes már az elején ellépett a mezőnytől, a magyar versenyző a pillangó után az ötödik helyen fordult. McIntosh 200-on is világcsúcs részidőn belül fordult, Hosszú pedig továbbra is ötödik volt, egy négyes boly tagjaként. A mellen az első 50-en feljött harmadiknak, ám aztán az amerikai Emma Weyant és az olimpiai bajnok Ohasi Jui is megelőzte. A gyorson nagy hajrát indított Hosszú, és a japánt lehagyta, de a harmadik helyre nem volt esélye – 4:37.89 perccel ért célba, a dobogóhoz majdnem 2 másodperccel jobb idő kellett volna

A 15 éves McIntosh meg tudta tartani előnyét Grimes előtt, és második aranyérmét nyerte Budapesten.

Hosszú Katinka az mondta az M4 Sportnak, hogy izgalmas verseny volt, kicsit bosszantja, hogy nem jött össze az érem.

„2010 először nem hallgattam zenét, hallani akartam a szurkolókat. Szuper volt a közönség, megkaptam, ami annak jár, aki nyer. Jó lett volna felállni a dobogóra, nagyot küzdöttem érte, ma ennyi volt bennem. Egyedüli európaiként voltam a döntőben, szóval az Eb-re egész jók az esélyeim. Továbbra is a 100 érem a cél, még négyet valahogy össze kell szednem.”

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor