Kapás Boglárka sikított Milák Kristóf világcsúcsától

Csütörtök 18.02-kor rendezik a női 200 pillangó döntőjét a budapesti világbajnokságon, a két magyar közül Kapás Boglárka lesz ott a fináléban, Hosszú Katinka nem jutott be – 2:07.89 perces idővel a nyolcadik helyen kvalifikált.

"Nagyon boldog vagyok, mert az volt a célom, hogy döntőbe jussak. Elég erős idő kellett hozzá, külön öröm nekem 2:08 percen belüli tudtam úszni. Reggel nagyon fáradt voltam, abból kiindulva nem sejtettem jót, de aztán délután már úgy jöttem ide, hogy sokkal frissebb voltam, jobban bíztam abban, hogy jó időre leszek képes" - mondta érdeklődésünkre a középdöntő után.

Az olimpiai bronzérmes és világbajnok úszónak egyetlen kiváló edzéshét is elég volt ahhoz, hogy a világbajnokságon visszatérhessen a legjobbak közé. A tokiói játékok után hosszabb szünetet tartott, majd az év első hónapjaiban derékproblémákkal küszködött, és sokáig nem tudott megfelelő edzésmunkát végezni. Két-három héttel ezelőtt volt egy hét, amikor hihetelenül jól tudott dolgozni, azzal magát is meglepte, akkor úgy dolgozott, ahogy kell, ahogy az olimpia előtt is edzőett.

"Akkor döntöttem úgy, hogy elindulok. Addig nem is volt biztos az indulásom. Virth Balázs meg is lepődött, amikor mondtam neki, ő sem számított arra, hogy én rajthoz akarok állni a váltón kívül.

Mindezt nézve bravúr, hogy bejutottam és hogy ilyen időt tudtam úszni"

- emelte ki.

A döntőben szeretne újra 2:08 percen belül úszni, azt jó teljesítménynek tartaná. Reméli, a mostai szereplés lendületet ad a nyár végi, római Európa-bajnokságra.

Kapás Boglárka ebben az évben nagyobb csapatban dolgozik Virth Balázs irányításával, amelynek tagja Milák Kristóf is, aki a saját világcsúcsát megdöntve lett világbajnok kedden.

"Nagyon boldog voltam, sikítottam, amikor beért és láttam, hogy világcsúcsot úszott. Nagyon-nagyon örültem neki. Egy kicsit szomorú is voltam, mert Kenderesi Tomi a 6. lett, és tudom, hogy szeretett volna érmet nyerni, vagy legalábbis egy kicsit közelebb lenni a dobogóhoz. Kristófnak nagyon örülök, szurkoltam, hogy meglegyen akár az 1:50-en belül idő, az jól nézett volna ki, de a világcsúcs óriási" - mondta a keddi döntőről.

