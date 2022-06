"Milák Kristóf egy zseni, a zsenik pedig más úton járnak"

Edzője szerint Milák Kristóf nem akarta visszafogni magát, élvezni akarta az úszást a 200 pillangó döntőjében, amit végül új világcsúccsal nyert meg a Duna Arénában zajló úszó-világbajnokságon.

"Annyit kértem tőle, hogy próbáljon meg a fordulók után minél határozottabb tempókkal kijönni, és sokkal nagyobb sebességgel elindulni. Nagyon bátor és erős kezdés volt, gondolom, csípett a végén neki, de nagyon elégedett vagyok, hogy végigbírta" - mondta Virth Balázs.

Felidézte, hogy sok problémával küzdöttek az év során, maradtak ki edzések, de a vb-re visszajött Milák Kristóf, és

láthatóan feldobta a hazai közönség, a javára tudta fordítani a helyzetet.

"Az első edzőtáborunk tökéletes volt, utána elmentünk egy szegedi versenyre, ahol éreztem, hogy nagyon jó erőben van. Aztán a tenerifei edzőtáborban is ezt éreztem, és most Hódmezővásárhelyen, a legvégén. Sok problémát küzdöttünk a magyar bajnokság előtt és után, de most a hódmezővásárhelyi edzőtábor során éreztem először azt, hogy utol tudtuk érni magunkat és ténylegesen intenzív munkát tudunk végezni" - foglalta össze az elmúlt időszakot.

Virth Balázs, aki a tokiói olimpia után vette át Milák Kristóf edzéseinek irányítását, azt mondta: ez neki is jó visszaigazolás a közös munkáról, de majd 2024-ben, Párizs után kell meghúzni egy vonalat és értékelni.

"Óriási felelősség egy ilyen sportolóval dolgozni ilyen eredmények után.

Azt gondolom, hogy ehhez a megfelelő szerénységgel és alázattal kell hozzá állnom. Egy zsenit kell kezelnem. Emberileg jól kijövünk, de a zsenik más úton járnak, és ez ez tényleg így van."

Az edző azt várja, hogy Milák Kristóf pénteken 100 pillangón egyéni csúcsot érjen el, és megpórbáljon nyerni. Szeretné, ha Caeleb Dressel is indulna, mert úgy lenne igazi meccs a két klasszis között.

Nyitókép: MTI/Kovács Anikó