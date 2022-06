Szalai Ádám: top 3-as ez a teljesítmény

Megérdemeltnek nevezte a magyar labdarúgó-válogatott Anglia elleni győzelmét Schäfer András. A középpályás szerint sikerült időnként mezőnyfölényben játszani, és neki, valamint Szoboszlai Dominiknak is volt még ziccere.

De mi kellett ahhoz, hogy így összeálljon a csapat játéka? Schäfer András szerint már a döntetlenek vagy szoros vereség után benne volt a válogatottban a győzelem.

„Fontos volt a tapasztalat, hiszen nem ez az első meccsünk egy ilyen elit válogatott ellen,. Nyilván a gól után jobban ránk jöttek, de az, hogy fel mertük vállalni a labdabirtoklós focit, az kellett a győzelemhez.

Örülünk a sikernek, de még három meccs van a következő napokban, nagy ünneplés nem lesz, szeretnénk a földön maradni”

– mondta az Union Berlin játékosa, aki szerint a stadionban lévő 30 ezer gyerek nagy motivációt jelentett a csapatnak.

A válogatott csapatkapitánya, Szalai Ádám szerint az utóbbi évek legjobb három teljesítményében volt a mostani.

„Nagyon jól játszottunk a labdával, és szépen építettük a támadásainkat, de ezt az egészet már régóta gyakoroljuk, hiszen a labda elleni játékunkkal eddig sem volt gond. Sokat birtokoltuk a labdát, jól építkeztünk. Igazából az első gólig minden rendben volt, sok dolog passzolt, utána kicsit visszaálltunk.”

Az első félidőben a félpályáról próbált a kapuba emelni, és nem is sokkal kerülte el a labda Pickord kapuját. A csatár szerint fájóbb, hogy egy ilyen helyzet kimarad, mint ha ziccert hagyott volna ki. Azt viszont pályafutása egyik legemlékezetesebb pillanatának nevezte, hogy 35 ezer gyerek előtt léphetett pályára.

„Mondtam a többieknek a meccs előtt, hogy most úgy megyünk ki a pályára, hogy az itt lévő nézők jelentős részének mi vagyunk a példaképei, és ez még akkor is igaz, ha közülük nem mindannyian lesznek végül labdarúgók, de az élet bármely területére eljutnak, emlékezetes pillanat marad, hogy egy olyan csapatot láttak, amely az utolsó percekig harcolt, odaadással, akarással játszott.

Sokaknak ez meghatározó élmény, de óriási élmény volt a számunkra is, hiszen mindenki hallhatta, hogy mit adtak nekünk”

– fejtette ki az Infostart kérdésre.

A győztes gólt szerző Szoboszlai Dominik azt mondta, hogy a legfőbb cél a labdabirtoklás volt, és úgy vélte, a válogatottnak sikerült is megvalósítania az előzetes tervet.

„Az angolok nem úgy kezdtek, ahogyan azt ők elképzelték, és az is lehet, hogy úgy álltak fel, hogy itt mindenképpen nyerni fognak. Mi viszont azzal mentünk ki a pályára, hogy mindegy, melyik csapat van itt a Puskás Arénában, kihozzuk magunkból a maximumot" - mondta a középpályás. Szoboszlai Dominik (háttal) ünnepel csapattársaival, miután büntetőből gólt szerzett a labdarúgó Nemzetek Ligája 1. fordulójában játszott Magyarország - Anglia mérkőzésen a Puskás Arénában 2022. június 4-én. MTI/Koszticsák Szilárd

Elárulta, hogy nem volt megbeszélve előre, hogy ő lövi a büntetőt, Sallai Rolanddal és Szalai Ádámmal egyeztettek, hogy ki végezze el a tizenegyest. Azt is elárulta, hogy az angolok nem mentek oda hozzá a lövés előtt, ahogy például a BL-ben Neymar.

Marco Rossi szövetségi kapitány szerint a válogatott nagybetűs csapat volt Anglia ellen.

„Nagyon szervezettek voltunk, gyakorlatilag tökéletesen követtük a taktikát, látszódott az akarás. Nagyon nehéz mérkőzésünk volt egy kiváló csapat ellen. A hozzáállásunk fantasztikus volt. A gyerekek miatt is nagyon örülök, hogy ők is élvezhették ezt a mérkőzést és az eredményt. A meccs előtt is elmondtam, hogy egy ilyen erős rivális a lehető legjobban kell a saját játékunkat játszani, és közben remélni, hogy az ellenfelünk nem hozz a legjobbját, és ez ma így történt. Ez a győzelem az áldozatvállalás, az akarat győzelme, csapatként játszottak a fiúk. A magyar válogatott most már csapat, amelynek játékosai teljes szívvel játszanak.”

Az olasz szakvezető azt mondta, kiegyensúlyozott találkozó volt, amelyen Anglia többet birtokolta a labdát, de igazán csak az utolsó húsz percben tudott fölényben futballozni. Hozzátette, megdolgozta a szerencséért is.

Gareth Southgate, az angolok szövetségi kapitánya csalódottan értékelt:

„Tudtuk, hogy nehéz meccs lesz, a tavalyi két vb-selejtező is nehéz volt. Más is megszenvedett a magyarok kemény védekezésével. A hosszú szezon és hőség sem segített, de sokat tanulhatunk ebből a vereségből. El kell fogadni, hogy nem lehet minden meccset megnyerni."

Az angol szakvezető egyben dicsérte a magyar csapatot, amely szerinte nagyon jól állta a sarat a letámadással szemben is. Úgy vélte, a döntetlen igazságosabb lett volna, a büntető vitatható volt, de nem volt elég helyzetük ahhoz, hogy nyerjenek.

„A magyar csapat nincs a hét-nyolc legjobb válogatott között, de nagyon nehéz futballozni ellene, ezért ha nem játszunk nagyon jól, nem tudjuk megverni" - összegzett Southgate.

A magyar válogatott kedden az Európa-bajnok olaszok vendége lesz Cesenában a Nemzetek Ligája második fordulójában.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd