Rapport Richárd román színekben fog versenyezni

A Román Sakkszövetség elindította Rapport Richárd és felesége, a szerb Jovana Rapport átigazolási eljárását, hogy román színekben versenyezhessenek - közölte pénteken a szervezet.

Vlad Ardeleanu, a szövetség elnöke a közösségi médiában azt írta: megtiszteltetés és öröm számukra, hogy egy olyan kiváló sakkozó, mint Rapport Richárd, aki a világranglista ötödik helyét foglalja el, Romániát képviselheti. Hozzátette: mielőbb integrálni akarják a román csapatba, hogy együtt kiváló eredményeket érjenek el. Ardeleanu közölte azt is, hogy továbbra is jó szakmai viszonyt akarnak ápolni a magyar és a szerb szövetséggel. A Magyar Sakkszövetség (MSSZ) korábban tiltakozott Rapport Richárd "zászlóváltása" ellen, és közölte: mindent megtesz, hogy a nagymester a jövőben is magyar színekben versenyezzen.

"A Magyar Sakkszövetség határozott célja, hogy magyar zászló alatt versenyezzen tovább, és a magyar sakknak és szülőhazájának hozzon dicsőséget. Ezért minden tőlünk telhetőt - ahogyan eddig is - meg fogunk tenni" - írta az MSSZ.

A 24.hu híre szerint a nemrég befejeződött 2022 Superbet Chess Classic Romania sakkverseny főtámogatója, Sacha Dragic, a Superbet nevű cég szerb származású milliárdos tulajdonosa visszautasíthatatlan szponzori ajánlatot tett Rapportnak, amelynek segítségével lehetősége nyílna arra, hogy a következő években valós esélye legyen a világbajnoki cím elnyerésére. Édesapja úgy tudja, a sakkozó már döntött, elfogadta az ajánlatot, amely azt is tartalmazza, hogy a jövőben román színekben ül asztalhoz.

Nyitókép: MTI/EPA/ANP/Olaf Kraak