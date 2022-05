Nagy László: büszke is vagyok a srácokra

Bekerült a Veszprém kölni négyes döntőbe a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában, így a Magyar Kupa-győztes együttes nemcsak a bajnoki fináléban, hanem az első számú nemzetközi sorozat végjátékában is részt vehet júniusban. Szerdán 37-35-re kikapott a dán Aalborg otthonában a negyeddöntő visszavágóján, de 71-66-os összesítéssel megnyerte a párharcot.

Nagy László, a Veszprém sportigazgatója korábban kijelentette, hogy az idén nem reális elvárás csapattól, hogy Final Fourba kerülés a Bajnokok Ligájában.

"Óriási változáson ment át a csapat szerkezete, az edzői stábja, nem feltétlen volt reális elvárás az, hogy a csapat idén ott legyen a Final Fourban.

A szezon alatt is elég hullámzó teljesítményt nyújtottunk,

voltunk a hegycsúcs tetején, voltunk mélységekbe, nem várt vereségek csúsztak be. Ha viszont az Aalborg elleni párosmérkőzést nézzük a negyeddöntőben, a két meccs alapján megérdemelten került a Veszprém a Final Fourba" – mondta a korábbi világklasszis átlövő.

A párharc első találkozóját hét góllal, 36-29-re nyerte meg a Veszprém, ez adott egyfajta magabiztosságot a visszavágóra, de egyben gondot is jelentett Nagy László szerint, mert ilyenkor mindig nehéz felkészülni fejben. A visszavágó második félidejének végére is maradtak izgalmak, amikor az Aalborg átvette a vezetést, de nem tudta már növelni az előnyét.

"Az első meccs hétgólos győzelme akkora löketet és erőt adott a csapatnak, hogy a visszavágót is tudta kontrollálni. Jól is játszottunk, csak kimaradtak a helyzetek a meccs végén. Ezt majd a jövőben ki kell küszöbölni, koncentráltabban kell kézilabdázni, de így is maradéktalanul elégedett vagyok a csapat hozzáállásával, játéktudásával, büszke is vagyok a srácokra" – mondta a sportigazgató.

A meccs lefújása után Momir Ilic vezetőedző azt mondta, nem tetszett neki, hogy a vége felé kiengedtek a játékosok. Nagy László úgy véli, voltak olyan játékelemek, amivel elégedettek voltak, például az idegenben lőtt gólok számával, viszont szerinte az, hogy ennyi gólt kapjanak, nem feltétlen megengedhető, mert ha fontos mérkőzéseket szeretnének nyerni,

a kapott gólok számát mindenképpen csökkenteni kell.

A játékosok közül szerinte mindenki küzdött és tett hozzá a sikerhez. Kiemelte Lékai Mátét, aki az első meccsen egy perc lehetőséget sem kapott, a visszavágón viszont remekül szállt be, de jól kézilabdázott Andreas Nilsson is, és a Ligetvári Patrik irányította védelem is jól működött, csak a visszarendeződés nagyon nem úgy sikerült, ahogy tervezték.

Az igazi nagy feladatok most következnek, június 18-19-én rendezik Kölnben a Bajnokok Ligája négyes döntőjét, és még a bajnoki finálé mérkőzéseit is le kell játszania a Veszprémnek.

"Igyekszünk hasznosan kitölteni a a szezon utolsó szakaszát, és két fontos megmérettetés még előttünk van. Szeretnénk diadalmaskodni magyar bajnokságban, és utána a Final Fourban is" – jelentette ki Nagy László.

Nyitókép: IHF