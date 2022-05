Négyes döntőben a Veszprém a kézilabda BL-ben

A Telekom Veszprém négyes döntőbe jutott a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában, mivel 37-35-re kikapott a dán Aalborg otthonában a negyeddöntő szerdai visszavágóján, de 71-66-os összesítéssel megnyerte a párharcot. Az első mérkőzésen múlt csütörtökön 36-29-re diadalmaskodott a Veszprém.

Az elődöntő sorsolását kedden rendezik, a kölni négyes döntőre pedig június 18-19-én kerül sor.

A vendégek teljes kerettel érkeztek, a dánoktól viszont Sebastian Henneberg, Martin Larsen, Andreas Holst, Sebastian Barthold, Benjamin Jakobsen és Lukas Sandell is hiányzott, ráadásul a bemelegítés során Aron Palmarsson is megsérült. Aalborg HB (dán)-Telekom Veszprém 37-35 (20-21) lövések/gólok: 51/37, illetve 54/35

gólok hétméteresből: 4/3, illetve 6/4

kiállítások: 6, illetve 10 perc

Továbbjutott: a Veszprém, 71-66-os összesítéssel.

Az előző idényben BL-ezüstérmes Aalborg a meccs elején nem tudott lendületbe kerülni, a jól védekező veszprémiek kontrollálták a játékot, később azonban jöttek a gyors ellenakciók és a könnyű gólok a hazaiaktól. Kapusának lecserélésével létszámfölényes támadójátékkal próbálkozott a dán csapat, ám ezt a vendégek kihasználták és a találkozó negyedénél már 10-7-re vezettek. Csakhamar Jesper Nielsent is elveszítették sérülés miatt a házigazdák, de nélküle is egyenlítettek, majd jól tartották magukat. Időnként a Veszprém is elővette a hét a hat elleni taktikát, és a meglehetősen hektikus első félidő után 21-20-ra vezetett.

Egy ideig a szünet után sem változott a játék képe, egyik oldalon sem remekeltek a védelmek, így továbbra is sok gól született. A vendégek megint elléptek három találattal, ám az Aalborg ezúttal is egyenlített, sőt a 48. percben - a meccs során először - a vezetést is átvette. Kettős kínai figurából is betaláltak a dánok, akik 6-1-es sorozatot produkáltak, majd nyitott védekezésre váltottak. A veszprémiek támadásai igencsak akadoztak, és bár végül kikaptak, a továbbjutásuk nem forgott veszélyben.

A hazaiaknál Kristian Björnsen és Buster Juul-Lassen kilenc, Nikolaj Christensen hét gólt szerzett, Simon Gade kilenc lövést védett. A túloldalon Rasmus Lauge Schmidt és Kentin Mahé hat-hat, Gasper Marguc öt alkalommal talált be, Vladimir Cupara hatszor, Rodrigo Corrales négyszer védett.

A két csapat hatodik egymás elleni mérkőzésén három veszprémi siker mellett harmadszor nyert az Aalborg.

Nyitókép: MTI/Kovács Anikó