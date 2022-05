Nem tudott nyerni Debrecenben a Puskás

Az első negyedóra végéhez közeledve nagy gólszerzési lehetőséget hagyott ki a Puskás Akadémia: Zahedi közelről tiszta helyzetben nem találta el a kaput. Nem sokkal később csúsztatott fejessel is veszélyeztetett a vendégcsapat, amely célratörőbben futballozott ellenfelénél, ugyanakkor nem tudta kontrollálni a középpályát. Ha a DVSC támadott, a PAFC fegyelmezetten zárt vissza, így a hazaiak alig jutottak el a vendégek kapujáig, de ez egyben azt is magával vonta, hogy a Puskás Akadémia a pálya középső harmadában nem szerzett labdát.

Félóra elteltével némileg váratlanul az addig kapura teljesen veszélytelen hazaiak kerültek előnybe: egy sikertelen csel után Bódi elé került a labda, aki a 16-os bal sarkától két-három lépést téve jobbal a hosszú alsóba tekert úgy, hogy a labda a kapufáról pattant be.