Hiába lőtte meg 100. Premier League-gólját C. Ronaldo

A nemzetközi kupaszereplésért versengő Arsenal és Manchester United szombati londoni rangadóján a fővárosi alakulat győzött az angol labdarúgó-bajnokság 34. fordulójában.

Az észak-londoni Ágyúsok szerda este vendégként 4-2-re verték az előző idényben Bajnokok Ligája-győztes Chelsea-t, míg a komoly gödörben lévő és idegenben sorozatban ötödik meccsüket elveszítő manchesterieknél 3-1-re bizonyultak jobbnak.

C. Ronaldo gólja a 100. volt a Premier League-ben, ezzel ő az első labdarúgó, aki két topbajnokságban is eljutott az álomhatárig, ráadásul a BL-ben is betalált már 140 alkalommal.

Cristiano Ronaldo - the only player to score 100+ goals in each of these competitions ?



La Liga - 3️⃣1️⃣1️⃣

Champions League - 1️⃣4️⃣0️⃣

Premier League - 1️⃣0️⃣0️⃣#ARSMUN pic.twitter.com/XLjSoJojQo — Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) April 23, 2022