Unokatestvérek játszanak egymás ellen a mai BL-rangadón, Londonban

Carlo Ancelotti nem tudott elutazni Londonba a csapattal, ez a legnagyobb negatívum a spanyolok oldalán. Egyelőre úgy tűnik, nem lehet ott a mérkőzésen koronavírusos fertőzése miatt, de a Marca és az AS is nagyon sejtelmes, lehet, hogy az olasz edző az utolsó pillanatban mégis megkapja az engedélyt egy újabb teszt után.

A játékosok képviseletében az éppen a Chelsea-től a Real Madridhoz került belga kapus vett részt a sajtótájékoztatón, aki azt mondta: „Az előző szezon párharca más volt. Nem voltak szurkolók, és az elődöntőben játszottunk. Ez egy új szezon, ez a negyeddöntők első mérkőzése, és mindannyian nagyon jó formában érezzük magunkat, tudjuk, mi a tét. Mindent beleadunk, hogy megnyerjük a meccset. Ha megfelelő sebességet produkálunk, képesek vagyunk nyerni.”

Kérdéses, melyik arcát mutatja ma este a Stamford Bridge-en a Real Madrid. A PSG elleni nyolcaddöntő első meccse előtt Carlo Ancelotti hangsúlyozta, hogy játékosainak egyetlen pillanatra sem szabad szem elől téveszteniük, hogy ez egy kétmérkőzéses párharc, nem feltétlenül kell törekedni arra, hogy már a Parc des Princes-ben eldőljön. Ennek megfelelően a Madrid alig támadott, szinte csak arra koncentrált, hogy ne kapjon gólt. Ennek ellenére Kylian Mbappé az utolsó pillanatokban lőtt egyet, így hátrányból kellett kezdeni a Bernabéuban. Nagyon kellett a fordításhoz Karim Benzema jó játéka, de az is, hogy a PSG védői szokatlan hibákat kövessenek el.

Az ellenfél hibáira azonban nem lehet mindig alapozni. Benzemára a jelek szerint inkább, nagy formában van, talán az sem túlzás, hogy élete formájában. 35 tétmérkőzésen 34 gólt szerzett a mostani idényben. Thomas Tuchel, a Chelsea edzője külön is kiemelte a francia csatárt, mondván, hogy két évvel ezelőtt a világ egyik legalulértékeltebb játékosa volt, mostanra alighanem változott a helyzet.

Ancelottit leginkább azért bírálták az elmúlt hónapokban, mert nem rotál, ha teheti, ragaszkodik az alaptizenegyéhez, vélhetően ez most sem lesz másként. Ezért a legvalószínűbb összeállítás: Courtois – Carvajal, Éder Militao, Alaba, F. Mendy – Modric, Casemiro, Kroos – Marco Asensio, Benzema, Vinícius. Ott van Londonban Gareth Bale is, érdekes húzás lenne az angol klubok ellen általában jól játszó walesi szélsőt is bevetni.

A Chelsea várható tizenegye: E. Mendy – Azpilicueta, Thiago Silva, Rüdiger – James, Jorginho, Kovacic – Mount, Havertz, Pulisic.

Rokonok játszanak egymás ellen majd, ugyanis a Chelsea kapusa és a Real Madrid balhátvédje unokatestvérek.

A másik találkozón a Villarreal fogadja a Bayern Münchent. Mindkét mérkőzés 21 órakor kezdődik.

Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Kiko Huesca