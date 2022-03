Nyolcgólos előnyben a Veszprém a Vardar ellen

A Telekom Veszprém 30-22-re győzött az északmacedón Vardar Szkopje otthonában a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csütörtöki játéknapján, a negyeddöntőbe jutásért zajló párharc első mérkőzésén.

A vendégek - akiknek a keretéből csak Dejan Manaszkov hiányzott - nem kezdtek jól, Momir Ilic vezetőedzőnek már a 14. percben időt kellett kérnie, mert akadozott csapata támadójátéka, és ezt kihasználva a házigazdák 6-3-ra elléptek. Ezután Rodrigo Corrales védéseire alapozva, mozgékonyabb támadójátékkal felzárkózott a Veszprém, amely lendületbe került, 9-7-es északmacedón vezetést követően egy 4-0-s sorozattal fordított, a szünetben pedig Lékai Máté irányításával már 15-11-re vezetett.

A második felvonást hatékony védekezéssel kezdte a Veszprém, a Vardar a kapusának lecserélésével létszámfölényes támadójátékkal próbálkozott, de a vendégek többször is az üresen maradt hálóba lőttek (12-20). Corrales továbbra is bravúrosan védett, több mint 12 percig nem kapott gólt, majd a helyére beállt Vladimir Cupara is remekelt. Ekkor már nem az volt a kérdés, hogy eldőlt-e a mérkőzés, hanem hogy a párharc eldőlt-e, vagy a Vardar felzárkózik-e némileg

A hazaiak nem tudták tartani a lépést ellenfelükkel, a 43. percben már tíz volt a különbség, és a veszprémiek végül 30-22-re győztek.

Andreas Nilsson nyolc, Petar Nenadic hat góllal járult hozzá a sikerhez, a túloldalon Filip Taleski és Timur Gyibirov hat-hat alkalommal talált be.

A két csapat 23. egymás elleni tétmérkőzésén a veszprémiek öt vereség és négy döntetlen mellett 14. alkalommal győztek.

Szerdán játszották:

Flensburg-Handewitt (német) - Pick Szeged 25-21 (14-10)