Rég várt zöld lámpát kapott meg a Chelsea

A klub nem tudott jegyeket eladni, mióta a tulajdonos Roman Abramovicsot a kormány szankcionálta az ukrajnai orosz invázió miatt.

A szerdán megadott engedély értelmében Chelsea jegyeket árulhat idegenbeli meccsekre, kupameccsekre, valamint a női csapat mérkőzéseire. Az új szabály értelmében a jegyeladásokból származó bevétel közvetlenül a Premier League-hez folyik be, majd az érintett felek között kerül szétosztásra – írta a BBC. Az továbbra is érvényben marad, hogy a hazai Premier League-mérkőzésekre csak azok a Chelsea-szurkolók mehetnek be, akik vagy bérlettel rendelkeznek, vagy a szankciók bevezetése előtt vásárolták meg a jegyüket.

A klub tehát árulhat jegyeket az április 6-i Real Madrid elleni hazai Bajnokok Ligája-negyeddöntőre, valamint az április 16-án a Wembley Stadionban megrendezésre kerülő FA-kupa-elődöntőre a Crystal Palace ellen. A Chelsea következő női szuperliga-mérkőzése április 3-án lesz Kingsmeadowban a Reading ellen.

Az idegenben játszott Premier League-mérkőzések minden bevétele a házigazda csapatot illeti.

Az FA-kupa és a Bajnokok Ligája-mérkőzések jegyértékesítéséből befolyt pénz a Chelsea FC helyett a Premier League-n keresztül az adott versenyszervezőhöz vagy hazai klubhoz kerül.

A Chelsea azt kérte, hogy a jegyeladásokból a klubnak járó összeget az ukrajnai háború áldozatainak adományozzák. A Premier League ezzel kapcsolatban annyit közölt, hogy a kedvezményezett jótékonysági szervezetek nevét a klubbal folytatott konzultációt követően hirdetik ki.

A korábbi kormányzati szankciók célja az volt, hogy megakadályozzák Abramovicsot abban, hogy pénzt keressen a Chelsea-vel. Leállították a Premier League-klub eladására tett kísérletét is, amikor a vagyonát befagyasztották. Abramovics március 2-án kezdett vevőt keresni a klubra, öt nappal azután, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát.

Az eladás lefolytatásával az amerikai Raine Group befektetési társaságot bízták meg. A kormány várhatóan újabb engedélyt ad majd ki, hogy lehetővé tegye a klub értékesítését, amint kijelölték a lehetséges új tulajdonost.

Hat nyilvánosságra hozott ajánlatról tudni, és a legjobb esetben ezen a héten sikerül a potenciális vevők listáját három-négy jelentkezősre szűkíteni. Határidő nincsen arra vonatkozóan, hogy mikor zárulhat le az ügylet, mivel az amúgy is összetett folyamatot tovább nehezíti az ajánlattevő társaságok közötti éles verseny. A brit lap azt írta, hogy közülük legalább kettő növelte ajánlatát a múlt hétvégén.

A végső szót a Chelsea mondja ki. Érdekesség, hogy Roman Abramovics is részt vehet a nyertes ajánlat kiválasztásában, annak ellenére, hogy elvették tőle a klubigazgatói posztot.

A nyilvánosság előtt is ismert hat ajánlattevőről a BBC ír részleteket.

