„Exatlon-szerűség” válthatja a lovaglást az öttusában

„Nem korteskedek az Exatlon mellett, mert nekem a lovaglás kitessékelése az öttusa alapsportágai közül komoly szívfájdalmat okozott, ráadásul félelmet is a sportág jövője miatt, azt viszont nem vonom kétségbe, hogy amit a képernyőkön látunk, az embert próbáló ügyességi és extrémsportnak is tekinthető. Méghozzá olyannak, amihez kiváló állóképességre, kitartásra, erőre és gyorsaságra van szükség, másszóval általánosan jó felkészültségre. Az a hírforrás, az insidethegames.biz, amiből tájékozódtam, nem bocsátkozott részletekbe, így csak következtetni lehet arra, hogy az Exatlonhoz hasonlítható versenyforma a jövőben a „kombihoz”, a lézerlövészetes futáshoz kapcsolódna, mert máshoz aligha lehetne hozzáilleszteni. Kíváncsian várom a hivatalos megerősítést vagy a cáfolatot, addig is megfontolandónak tartom az E-sport lehetőségeinek a tanulmányozását. A programozók szerintem meglehetősen rövid idő alatt tudnának elkészíteni egy olyan videójátékot, ami a „kiátkozott” lovasszámot testesíti meg, és hozná vissza az öttusába, ugyan lovak nélkül, de legalább a lovaglás iránti tisztelet jeléül”- hangsúlyozta az SzPress Hírszolgálatnak nyilatkozó Fábián László, aki öttusázó pályafutása alatt olimpiai, világ- és Európa-bajnoki győzelmeket is aratott.

Az éppen Pekingbe készülő sportigazgató álláspontját megismerve az SzPress Hírszolgálat annak is utánajárt az UIPM monacói főhadiszállásán, hogy a javaslatok ismeretében mikorra várató az öttusasportot kormányzó nemzetközi szövetség türelmetlenül várt bejelentése a lovaglást a 2024. évi párizsi olimpia után felváltó új sportágról, ezt követően pedig a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak az a döntése, amely szentesíti az új forgatókönyvet.

Ami biztos: a február 4-én kezdődő és 20-án záródó pekingi téli olimpiai játékok alatt a NOB legfeljebb csak tanulmányozni fogja a cserével kapcsolatos elképzeléseket, ami nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy egy így vagy úgy átalakított legújabb öttusa tesztelése már 2022-ben ne kezdődne el. Először is az ötödik versenyszámmal foglalkozó nagylétszámú nemzetközi munkacsoportnak kell dűlőre jutnia, ha ez már megtörtént, csak akkor kerülhet a kimunkált javaslat az UIPM végrehajtó bizottsága elé, majd ezt követően érkezhet el a végső szót kimondó közgyűlés napja, amelyre ez év novemberéig kell várni. Ha addig nem alakul ki „forradalmi helyzet”, következhet a NOB szentesítése, nem előbb, mint 2023-ban. Ebből aztán az is következik, hogy az öttusa „sokadik” változatára rohamléptekben kell majd a versenyzőknek felkészülniük, nem egészen két év leforgása alatt.

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt