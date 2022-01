A címvédő nagy fordítás után döntős a kézilabda-Eb-n

Érezhető volt a tét miatti feszültség az első percekben, sokat hibáztak a játékosok: a 6. percben még 1-1 volt az állás. A dánok kerültek előnybe, és fokozatosan növelték vezetésüket, 7-4-re húztak el. A kapuban Niklas Landin parádézott, volt olyan pillanat, amikor 64 százalékos hatékonysággal védett. A spanyolokon az időkérés sem segített, majd egy hetest is kihagytak. A dánok gyorsabban játszottak, több pozícióból is eredményesek volt, így a 3-4 gólos különbség állandósulni látszott, ám a szünet előtt jött néhány védés Perez de Vargastól is, és a címvédő így egygólosra csökkentette a különbséget (14-13).

A második félidő eleje is lassabb, óvatosabb játékot hozott, de aztán beindultak a csapatok. A spanyolok Aleix Gomez vezetésével átvették a vezetést, a 41. percben álltak először jobban. Canellas is tíz évvel ezelőtti önmagát idézte, így aztán már három góllal is vezettek a pirosmezesek. A dánok Mikkel Hansen vezérletével igyekeztek tartani a lépést. A spanyolok egymás után több támadást elrontottak, de az ellenfél nem tudott ebből profitálni, vagy Perez de Vargas védett, vagy nem találták el a kaput.

A dánoknak hét a hat ellen is sokkal többet kellett küzdeniük egy gólért, a spanyol csapat könnyedébben érte el a találatokat, főleg, hogy a végére a beállójátékuk is feljavult, Figueras 27-23-ra alakította az állást a hajrában. Az északiak nagy rohamot indítottak, de Canellas góljai, majd Perez de Vargas védése bebiztosította a spanyol továbbjutást (29-25).

Spanyolország nyerte a legutóbbi két Eb-t, vasárnap a mesterhármasra hajthat.

A másik elődöntőben Svédország és Franciaország találkozik.

Nyitókép: A dán Magnus Saugstrup Jensen (b) és Rasmus Lauge Schmidt (j), valamint a spanyol Adria Figueras Trejo a férfi kézilabda Európa-bajnokság elődöntőjében az MVM Dome-ban 2022. január 28-án. MTI/Illyés Tibor