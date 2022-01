Ezt mesélte Puskás Öcsi a Real Madrid elhunyt legendájáról

„Kilenc éven keresztül mindig ő volt a szobatársam, ahányszor csak a Real Madriddal túrára vagy vidéki bajnoki meccsre utaztunk. Még mindig szereti elmesélni, hogyan dobta nekem a szappant a tusolóban, és én hogyan kaptam el azt a lábammal és tartottam is fent egy ideig. Bizony, úgy történt. Kissé furcsa kinézetű emberke. Alacsony, sötét, göndör hajjal, sokszor órákon át alig lehet a hangját hallani. A káprázatos gyorsasága mellett kitűnő labdaérzéke is volt. Sokat gyakoroltunk együtt, sőt tanítgattuk is egymást a különböző trükkökre. Még arra is emlékszem, hogy rengetegszer nyüstöltük egymást az esőben. Gyakoroltuk az összjátékot. Gyakran mondtam neki: Paco, a lábamhoz add a labdát! Ha nagyon megfuttatsz, elfáradok! Sokat hecceltük egymást. Félelmetes, erős lövései voltak, de néha elég pontatlan tudott lenni. Szinte leágyúzta az edzőpálya körüli fákról a madarakat. Aztán kapott tőlem… Ráadásul a labdákat is alig találtuk meg. Kedves srác és nagyszerű játékos volt. Ha össze kell őt hasonlítanom Cziborral, a másik kiváló balszélsővel, akivel valaha játszottam, azt mondanám, hogy Gento valószínűleg tudatosabban volt veszélyes támadó. Czibor azonban kevésbé vette komolyan az életet és éppen ez volt a jó benne. Ösztönös személyiség volt, a kiszámíthatatlanság pedig része a sármjának. A magyar Aranycsapatban több szabadságot engedhetett meg magának, mint Gento a Realban.”

Jó negyedszázaddal ezelőtt így mutatta be kedves barátját, Paco Gentót Puskás Ferenc, minden idők egyik legnagyszerűbb labdarúgója. Ildomos Gentóhoz is hozzákapcsolni: ő pedig minden idők egyik legsikeresebb balszélsője, aki alapemberré vált abban a Real Madridban, amelynek

Kopa, Rial, Di Stéfano, Puskás, Gento csatárötösénél kevés jobbat ismert a futballtörténelem. Ha ismert egyáltalán.

A nagy ötösből a tizenegyes, a balszélső töltötte a leghosszabb időt a Real Madrid fehér mezében – tehetünk hozzá egy evidens kiegészítést, meg még egyet, ami talán azért nem annyira magától értetődő: közülük ő volt az egyedüli született spanyol. A francia Raymond Kopa, az argentin Héctor Rial és Alfredo Di Stefano, valamint a magyar Puskás Ferenc mellett a santanderi Francisco Gento López.

A Franciscóból Pacónak becézett balszélső a santanderi tartományban lévő Guarnizóban született 1933. október 31-én. Gyermekkorára árnyékot vetett előbb a polgárháború, majd a világháború. Tizenöt éves korától futballozott, a következő öt esztendőben a Nueva Montaña Club de Fútbol, az Unión Club Astillero, a Racing Club de Santander és utóbbi fiókcsapatának, az SD Rayo Cantabriának a mezét is viselte. A Racing tagjaként 1953. február 22-én bemutatkozott az első osztályban, majd a következő nyáron elvitte a Real Madrid. Nyilvánvaló, hogy új fejezet kezdődött ezzel az életében, pályafutásában.

1953 és 1971 között 601 hivatalos találkozón viselte a madridisták mezét, 183 gólt szerzett.

A szereplési számokat tekintve csupán öten állnak előtte a klub örökrangsorában, búcsújakor még ő volt a rekorder.

Huszonhárom trófeát szerzett a klub tagjaként, ezzel egyelőre csúcstartó, a brazil Marcelóval holtversenyben.

Tizenkétszer szerzett bajnoki aranyat (1954, 1955, 1957, 1958, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969),

háromszor ezüstöt (1959, 1960, 1966) és

egyszer bronzot (1956). Csak az utolsó két bajnoki évében (1969–1970, 1970–1971) nem került dobogóra a Real Madrid. Az akkoriban, a Franco-korszakban Copa del Generalisímónak nevezett országos kupát kétszer (1962, 1970) hódította el társaival.

A nemzetközi porondon

kétszer is elnyerte a Madriddal a Latin Kupát (1955, 1957),

hatszor pedig a Bajnokcsapatok Európa-kupáját (1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966) és

egyszer a világkupát (1960).

Senki más nem nyerte meg ilyen sokszor a bajnokok tornáját! Paco Gento ráadásul játszott mind a hat megnyert fináléban, mint ahogyan pályán volt még kettőben, az 1962-esben és az 1964-esben is.

A spanyol válogatottban 1955. május 18-án játszott először, 1969. október 15-én utoljára. Negyvenhárom mérkőzésen öt gólt jegyzett. Két világbajnokságon (1962, 1966) szerepelt, a spanyolok Európa-bajnoknak tartják, noha az 1964-es négyes döntőben nem kapott játéklehetőséget, csak a sorozat korábbi mérkőzésein szerepelt. Tagja volt ellenben 1963 októberében, egyebek mellett Puskás Ferenc társaságában, a világválogatottnak.

Alfredo Di Stéfano, vagy ahogyan egymás között beszélték, Saeta, a Szőke halála után ő lett a Real Madrid tiszteletbeli elnöke.