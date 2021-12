Eldőlt, ki lesz a Kisvárda edzője

A labdarúgó NB I-ben második helyen álló Kisvárda sportigazgatója bejelentette, hogy Erős Gábor marad a csapat vezetőedzője. A tréner Joao Janeiro távozása után megbízottként irányította az együttest.

Révész Attila a klub honlapjának adott nyilatkozatban kifejtette: a lehetséges jelöltek közül Adrian Mutuval maradtak a legtovább kapcsolatban.

„Érdekelte őt a feladat, de közben jelezte, nagy álma válna valóra, ha a román válogatott szövetségi kapitánya lehetne, és azóta kiderült, hogy ő a fő várományosa a pozíciónak. Nem akartunk volna úgy járni, mint Joao Janeiro esetében, és még egyszer új vezetőedzőt keresni amiatt, mert máshova hívják a mi edzőnket. Így aztán megerősödött bennem az a korábban érlelt döntés, hogy marad az a felállás, amellyel befejeztük az őszi szezont, vagyis Erős Gábor irányítja a csapatot" - emelte ki.

Erős Gábornak nincs meg a szükséges licence, így Révész Attila lesz a stábban az, akinek megvan az előírt képesítése.

"A játékosok is azt szerették volna, ha marad az általa képviselt vonal, a csapat körül tevékenykedők is bátorítottak ennek a döntésnek a meghozatalára. Gabi a szurkolók körében is népszerű, ezért, ha úgy tetszik, közkívánatra, de szakmailag megalapozottan hoztuk meg ezt a döntést” – fejtette ki a sportigazgató.

Nyitókép: Czeglédi Zsolt