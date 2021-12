Wéber Gábor: inkább volt 12 menetes bokszmeccs, mint F1-es futam

Vámosi Péter szerint Michael Masin, a Forma–1 versenyigazgatóján múlott, hogy a Szaúdi Nagydíj Lewis Hamliton javára dőlt el Max Verstappennel szemben. Mint mondta, teljesen az az érzése volt, hogy Masi főszereplővé tette magát, amikor nagyon nem kellett volna. „A világ nem látott még olyat, hogy egy szituáció után a versenyigazgató nekiállt volna két topcsapat vezetőjével alkudozni, mint a pókerben, ment oda-vissza a licitálgatás, hogy akkor mi lenne a jó” – fogalmazott a Racingline.hu főszerkesztője.

Ezzel a versenyfelügyelők feladatát vette át, hiszen nem jelentette az esetet, hanem saját hatáskörben kezdett el dönteni – vélekedett a F1-es szakíró, hozzátéve, hogy meglátása szerint mindezt Michael Masi meg sem engedhette volna magának, plusz teljesen komolytalanná tette a felügyelőszervezetet is, a Nemzetközi Automobil-szövetséget (FIA) és az egész Forma–1-et, és ez adott esetben „kártyavár-hatással” lehet.

Hozzátette: kiindulva a Forma–2-es versenyből, ahol többet volt a pályán a biztonsági autó, mint maguk a versenyzők, amúgy is bele volt kódolva, hogy káoszfutam lesz az F1-es Szaúdi Nagydíj, de ettől még ilyen szerepkörben nem tetszeleghetett volna Michael Masi, akinek Vámosi Péter szerint le kellene mondania, mert

az a fajta következetlenség, amit elődje, Charlie Whiting halála óta képvisel, Forma–1-es szinten „nívótlan vicc”.

Ugyanakkor, ha a bíráskodástól eltekintünk, Lewis Hamilton meggyőzőbbnek tűnt a verseny nagy részében. A szakértő szerint a Mercedes „konkrétan egy tank, csak éppen elképesztően gyors is hozzá”, és egyszerűen nem is fér a fejébe, hogy egy keményebb gumikeverékkel, törött autóval hogyan képes a brit pilóta előzgetni Max Verstappent bármikor a versenyen, aki ugyancsak bajnokaspiráns, tehát nem egy sima lekörözésről volt szó. Vagyis a mostani Mercedes vitathatatlanul kiváló, kiváltképp az utóbbi arab pályákon, így hiába is van új kialakítása Abu-Dzabinak, előzetesen az is inkább a német istálló felé billentheti a mérleg nyelvét – mondta Vámosi Péter, aki szerint a konstruktőri versenyben nagyon a Mercedes-Benznek áll a zászló, míg a versenyzők tekintetében még bármi benne van a kalapban.

Most fog igazán kicsúcsosodni

Wéber Gábor szerint képtelenség lenne egy kulcsfontosságú mozzanatot kiemelni a mögöttünk álló versenyhétvégét illetően. A vasárnapi Szaúdi Nagydíjat tipikusan annak a futamnak tartja, amit érdemes visszanézni, miután leülepedtek a történtek, hiszen annyira hektikus volt, hogy ha csak a fele történést kellene értelmezni, az is jó néhány órába telne. Ha mégis kötelező lenne kiemelni valamit, az F1-es kommentátor az ütközést mondaná, amikor Lewis Hamilton hátulról felöklelte Max Verstappent, köszönhetően annak, hogy a holland versenyző visszalassított és szinte csaknem megállt, ami miatt végül a futam után kapott is egy 10 másodperces büntetést, emellett két büntetőpontot is.

A szakértő szerint Hamilton megérdemelten nyerte meg a Szaúdi Nagydíjat, ami összességében

jobban emlékeztette egy 12 menetes bokszmeccsre, mint egy F1-es futamra.

Wéber Gábor úgy véli, a legjobb, ha az ember próbálja magát függetleníteni a mindkét oldalon erősen megjelenő szurkolói megnyilvánulásoktól, ami természetesen a csapatok oldaláról is érezhető, hiszen hatalmas a nyomás és a feszültség, miközben ők is a saját szemüvegükön át látják és próbálják kommunikálni az eseményeket.

„Talán ott még nem tartunk, hogy Toto Wolffot a mentő vinné el, de a fejhallgatóit sűrűn kell cserélgetni mostanában, habár ez a Red Bull oldalán sincs másképp, ha az asztalok fogyását nézzük” – jegyezte meg félig viccelődve a kommentátor. Komolyabbra fordítva a szót hozzátette: annyira régen volt ennyire kiélezett verseny a világbajnoki címért két istálló között, hogy már nagyon nehéz felidézni, hogy például milyen rádióbejátszások voltak, és úgy általában mennyi háttérinformációja volt az embernek korábban. Tehát 20-30-40 évvel ezelőtt, amikor már voltak televíziós közvetítések, messze nem volt olyan mélységű rálátás a történésekre, mint mondjuk az elmúlt napon, köszönhetően a csapatok és az FIA közötti – bejátszott – kommunikációjának.

Wéber Gábor szerint maga a versenyirányítás – a szabálykönyvekkel az orra előtt – sem feltétlen tud másodpercek alatt helyesen dönteni bizonyos szituációkban, ami a szaúdi futamon is érezhető volt abból, ami során megbeszélték, hogy mi legyen a megismételt rajt sorrendje. A kommentátor emlékeztetett, egyetlen komoly történés is nagyban befolyásolhatja egy-egy futam utóéletét, miközben Dzsiddában legalább 4-5 ilyenre volt példa, és ezeket nagyon nehéz a pillanat tört része alatt igazságosan eldönteni. „Sokan azt mondják, hogy túl sok volt a beavatkozás, de

ha olyan dolgok történnek, amelyek a szabálykönyv szerint valamilyen reakciót kívánnak, nem dőlhetnek hátra becsukott szemmel

csak azért, mert az alapelv az lenne, hogy hagyják versenyezni a pilótákat. Ebbe csak a tiszta verseny fér bele, ami nem az, muszáj szankcionálni” – magyarázta.

Ami a most következő Abu-dzabi Nagydíjat illeti, Wéber Gábor szerint minden azon fog múlni, hogy a Mercedes vagy a Red Bull lesz-e a gyorsabb, hiszen vasárnap is látható volt, hogy bármilyen kakaskodásba, ketrecharcba is mentek bele a versenyzők, Hamilton és Verstappen is – hellyel-közzel – a pályán tudott maradni, bár ehhez olykor a szerencse is kellett. Ettől függetlenül mindkét pilóta rendkívül magas szinten teljesített, és higgadtak tudtak maradni, legalábbis a saját vérhőmérsékletükhöz mérten. Számára talán Verstappen lépett át inkább olyan határokat, ami már picit talán soknak érződött, de ez is azon a határon mozgott, ami nem volt az egyértelmű durva szabálytalanság zónájában. Inkább csak az érződött, hogy annyira kiéleződött a küzdelem, hogy minden pont és pozíció hatványozottan sokat számít, ami Abu-dzabiban fog igazán kicsúcsosodni.

Nyitókép: MTI/AP/Haszan Ammar