Forma–1: Hamilton erődemonstrációja után újra nyitott a verseny

Igazi hullámvasút volt a hétvége, nézett ki úgy is a helyzet, hogy a Red Bullnak van egy kicsit előrébb az orra, aztán jöttek a büntetések, de tény, hogy olyan erődemonstrációt láthattunk Brazíliában a Mercedes csapattól, ami szinte példátlan az idei évben – mondta Vámosi Péter. A racingline.hu főszerkesztője szerint a legdominánsabb győzelmét aratta Lewis Hamilton, de hozzátette, továbbra is vannak kérdőjelek, például hogy mi is van a Mercedes hátsó szárnyával, illetve hogy tényleg ennyit jelentett-e az új motor.

"Három versenyhétvége van még hátra, minimális előnye van Max Verstappennek, szenzációs hetek várnak még ránk" – jelentette ki.

Lewis Hamilton összesen 24 helynyi büntetést kapott a hétvégén, hiszen a sprint kvalifikációra 19 hellyel sorolták hátra az elsőről a huszadikra, majd pedig a futamon az ötödikről a tizedikre a motorcsere miatt. Szinte példátlan, hogy egy vb esélyes egy hétvégén ennyi büntetést kapjon és ezekből is felálljon.

Vámosi Péter szerint szombaton bajban voltak a versenybírák, köztük két volt Forma–1-es versenyző, Vitantonio Liuzzi és Roberto Moreno is. Sokáig húzták a döntést, jó ideig nem lehetett tudni, hogy mi lesz Lewis Hamiltonnal, és vasárnap is hullámvasutasnak érezte a döntéseiket. Max Verstappen a versenyen megpróbált minél tovább Lewis Hamilton előtt maradni, két vitatott szituáció is volt, de harmadjára már nem tudott védekezni a brittel szemben. A szakértő szerint a versenybírók egy kicsit félrenéztek, amikor levezette önmagát és Lewis Hamiltont is a pályáról, és amikor már cikcakkozott előtte, azt nem lehetett szó nélkül hagyni, de abból sem lett büntetés, hanem csak figyelmeztetés.

"Óriásit küzdöttek, ezúttal Lewis Hamiltonnál volt az előny, nagyon nagy kérdés, hogy tud-e fordítani a Red Bull már a héten, mivel Katarban folytatódik a világbajnokság. Nagyon érdekes lesz az utolsó három futam, senki nem ismeri a pályákat, és teljesen nyitott a bajnokság" – mondta Vámosi Péter.

Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Antonio Lacerda