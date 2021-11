Szülés után felkészül a párizsi olimpiára Kovács Sarolta

"Az olimpia után hosszú szabadságot kaptam, csak a múlt héten kellett jelentkeznem a klubomnál. Ezt meg is tettem, de bejelentettem, hogy a következő idényt versenyzés szempontjából kihagyom, mert május közepén kisbabánk születik" - mondta az Alba Volán harmincéves világbajnoka. Hozzátette: az öttusába mindenképp visszatér, hiszen a szülés után még két éve marad, hogy felkészüljön a párizsi olimpiára.

A sportágat sokkoló döntésről, mely szerint a 2024-es játékok után a lovaglást kiveszik a tusák közül, markáns véleményt fogalmazott meg.

"Bár engem versenyzőként valószínűleg nem fog érinteni a lovaglás nélküli öttusa, mégis felháborít a nemzetközi szövetség hirtelen jött határozata, több más társamhoz hasonlóan én is aláírtam a lovaglás melletti kiállást. Kedvenc számom volt ez a tusa, és arra is emlékszem, kisgyerekként nagyon vártam, hogy végre lovagolhassak. Most pedig az egyesületnél a kicsinyeken látom, mennyire szeretnének már lovagolni, vagy aki már lovagol, nagyon élvezi" – mesélte Kovács Sarolta, aki amíg teheti, minden délután lejár az egyesületbe, könnyű edzésekkel tartja magát formában. Lőni és futni tud, és jelenlétével is segíti a társak, és a fiatalabbak felkészülését.

Nyitókép: Czeglédi Zsolt