Wladár Sándor: jó úgy úszni, hogy a versenyző előtt ott lebeg egy csekk

Csütörtöktől szombatig a Duna Arénában rendezik a Nemzetközi Úszó Szövetség rövid pályás Világkupa-sorozatának második állomását. Az eseményen a magyar klasszisok mellett a tokiói olimpia több sztárja is vízbe ugrik, az összdíjazás pedig jóval nagyobb, mint a korábbi években.

Wladár Sándor, a magyar szövetség elnöke arra is felhívta a figyelmet, hogy újra eljött a világ színe-java, 38 ország úszói állnak rajthoz, csak az amerikai csapat majdnem 50 fővel érkezik, és elindulnak a legjobb hazai versenyzők is.

"Ez lesz az első versenyünk nézők előtt, minden második helyre lehet csak ülni, de így is arra számítok, hogy telt házas lesz az aréna. Élvezni fogják a versenyt az idelátogatók, tudunk élményt nyújtani nekik. Arra is számítok, hogy a versenyzők jól fogják érezni magukat, és nagyon sok pénzt fognak keresni, hiszen a korábbi 144 ezer dollár helyett 217 ezer dollárra emelkedett a nettó pénzdíj" – emelte ki az elnök.

A hétvégi esemény komoly versenysorozat felvezetője, hiszen utána következik a rövid pályás országos bajnokság Kaposváron, aztán a rövid pályás Eb és vb még az idén, jövőre pedig követezik a nagy medencés Eb és vb is.

"Az a kérdés, hogy a Covid negyedik hulláma hogyan fog érinteni, ezzel is hamarosan foglalkoznunk kell. Ha mégis eléri a sportot újra, hogy akkor milyen megelőző intézkedéseket kell tenni és a kormányzat részéről is, hogy mit várunk el" – mondta Wladár Sándor.

Az elnök azt is elárult, a magyar úszókkal szemben ezúttal nincs szakmai elvárás.

"Fölállnak, elindulnak, kihajtják magukat, nyilván a pénz erős motiváló erő lesz, hiszen edzeni pénzzel nem lehet, de amikor valaki föláll rajtkőre, nekiindul, és ott van egy csekk előtte, az jó dolog. Azt kívánom, hogy keressenek minél több pénzt, mutassák meg magukat, örüljenek ennek a versenynek" – mondta az úszóelnök. Merkely Béla: ez a huszadik buborék Szokásos, intelligens buborékot hoztuk létre, hogy a sportolók a lehető legjobb teljesítményt tudják nyújtani, de a legnagyobb biztonságban is legyenek – mondta Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora. Korábban a koronavírus-járvány különböző hullámai idején már rendeztek itthon versenyeket, a mostaniban az az újdonság, hogy nézők előtt rendezik a versenyt, ezért különböző buborékok lesznek. "A sportolók mind oltottak, de így is lehet fertőzés, ezért PCR-teszttel érkeznek, és lesz még egy-egy teszt a verseny alatt és a végén is" – mondta a Világkupa-verseny orvosi csapatának vezetője. Az eddigi versenyeken működött a buborék, a verseny alatt egy sportoló sem fertőződött meg, csak olyan eset volt, amikor már fertőzötten érkezett, és el kellett különíteni.

