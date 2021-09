Cseh László: úgy érzem, egy picit hátrébb kell lépnem

Már jó ideje lehetett tudni, hogy Cseh László a tokiói olimpia után befejezi pályafutását, de a kétszeres világbajnok úszó a Vizesgála nevű hétvégi versenyen ismét a rajtkőre áll. Ám mint érdeklődésünkre elárulta, hivatalos versenyen már nem tér vissza. Úgy fogalmazott, mozgalmas időszakon van túl, nem unatkozott, de uszodának a közelében sem járt.

"Hiányzik az úszás, hiányoznak az edzések, mégiscsak több mint 30 évig az úszás a mindennapi életem része volt, de most egy kicsit el kell tudnom engedni. A testmozgás maga az hiányzik, ezért is kezdtem el mozogni, mert tudom, hogy erre az egészségem szempontjából is szükség van" – mondta a világklasszis úszó. A szombati gálán ennek ellenére próbál mindenkinél gyorsabb lenni, most majd az is kiderül, hogy ez edzés nélkül mennyire megy.

Visszatérni viszont nem fog, az utolsó hivatalos úszása a 200 vegyes tokiói döntője volt, ahol hetedikként ért a célba.

"Nagyon örültem a tokiói szereplésnek, úgy érzem, így sikerült kerekké tenni az egész pályafutásomat, hogy döntőt úszhattam, és ott hely tudtam állni. Az adott pillanatban kihoztam a maximumot ebből az életkorból, az adott versenyszámból. Ennyi volt bennem, és most már tényleg azt éreztem, hogy már nem tudok tovább edzeni, mert csak gyengébb tudok lenni" – indokolta döntését.

Véleményt mondott az úszósportban az olimpia után bekövetkező személyi változásokról, hiszen volt, aki visszavonult, például eddigi csapattársa, Bernek Péter, vagy edzőt váltott, mint Milák Kristóf és Késely Ajna.

"Az élet normális menete, hogy lement egy etap, egy olimpiai felkészülés, és most mindenki keresi a megújulás lehetőségét. Például Bernek Péter kapott egy új felkérést, hogy edzőként tevékenykedjen, és úgy érezte, itt az ideje kipróbálni a magát ezen a téren. Sok sikert kívánok neki is meg a többieknek is. Nem szabad, hogy negatív gondolat legyen az, ha valaki edzőt vagy klubot vált, mert ez az új lehetőségről szól, a megújulásról, még akkor is, ha a világ egyik legjobb úszójáról beszélünk" – mondta Cseh László.

Ő is váltani fog, nagyot, például úszóversenyt csak a tévében néz majd, és követi az eredményeket, a híreket, de egy lépéssel talán hátrébb lép majd az úszósportból, "mert úgy érzem, hogy egy picit hátrébb kell lépnem. Aztán ki tudja, mit hoz a jövő. Megpróbálom élni az úszás nélküli életet, próbálok minél több időt a feleségemmel tölteni, és minél jobban érezni magunkat."

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás