Gólokkal tért vissza Cristiano Ronaldo a Manchester Unitedbe

Az Old Traffordon a Man United a David de Gea – Aaron Wan-Bissaka, Raphael Varane, Harry Maguire, Luke Shaw – Nemanja Matics, Paul Pogba – Mason Greenwood, Bruno Fernandes, Jadon Sancho – Cristiano Ronaldo tizeneggyel kezdett, a portugálon kívül a francia világbajnok Raphael Varane is először játszott a szerződtetése óta.

A 12 év és 118 nap után ismét Premier League-mérkőzést játszó Cristiano Ronaldo forró ünneplést kapott a szurkolóktól már a bemelegítésnél is. Az egyetlen kellemetlenséget számára a kezdő sípszó után az Old Trafford fölött elhúzó repülőgép molinója jelentette, amelyre a The Level Up feminista csoport a Believe Kathryn Mayorga felíratot festette, emlékeztetve arra hölgyre, aki egy 2009-es, Las Vegas-i nemi erőszakkal vádolta meg a futballsztárt. 2019-ben a helyi hatóságok Cristiano Ronaldót, aki mindvégig tagadta a vádakat, felmentették.

Az első manchesteri időszakához hasonlóan újra a hetes mezben játszó CR7 első nagy pillanata az első félidő hosszabbításában érkezett el, amikor közelről megszerezte a vezetést a Manchester Unitednek, belőtte második angliai korszaka első gólját.

Az 56. percben a Newcastle Javier Manquillo révén kiegyenlített, de a 62. percben Luke Shaw átadásából Cristiano Ronaldo újabb gólt szerzett!

(A mérkőzés még tart.)

Nyitókép: Ash Donelon/Manchester United/Getty Images