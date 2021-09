Tehetséges magyar autó- és motorversenyzőket keresnek

Lázár László, a HUMDA kommunikációs igazgatója az M1 műsorában elmondta, hogy a programra, amely hét magyarországi városba jut el, 6 és 14 év közötti gyermekek jelentkezését várják. Az eseménysorozat kétrészes lesz, hétköznapokon és hétvégeken zajlik majd – írja a hirado.hu.

Hétfőtől péntekig a városokban kihelyezett versenykamionokban a jelentkezők gokartszimulátorokon, ötperces időmérő futamokban mérhetik össze a tudásukat. A szombaton és vasárnap megrendezett családi napokon pedig a hétközben legjobb eredményt elérő gyerekek valódi elektromos gokartokon próbálhatják ki magukat. A legjobb összesített időeredményt elért fiatal pilótajelöltek bekerülnek egy tehetséggondozási programba, ahol mentoraik képezik a tehetségüket.

Lázár László elmondta, hogy a hétvégi családi napok a szemléletformálásról is szólnak majd, hiszen a gokartozás mellett különböző közlekedésbiztonsági és edukációs programok kerülnek előtérbe, a résztvevők pedig találkozhatnak a Fit4Race csapatával is, amely az autó- és motorversenyzők fizikai és szellemi felkészítését végzi, ezenkívül olyan hírességek jelenléte is színesíti a hétvégét, mint Talmácsi Gábor, Mihelisz Norbert vagy Szujó Zoltán.

Nyitókép: Andrew Francis Wallace/Getty Images