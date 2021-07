Perel Hamilton keményebb büntetéséért Verstappen istállója

A vasárnapi F1-es Brit Nagydíj első körében a brit Lewis Hamilton nekiütközött a holland Max Verstappennek, a Red Bull kocsi kiesett, a Mercedes büntetése ellenére is diadalmaskodni tudott Silverstone-ban.

A Kronen Zeitung szerint - mint a Vezess.hu írja - szerint a Red Bull-csapat egy frissen felfogadott ügyvéd segítségével vizsgálja, hogy utólag ki lehet-e szabni szigorúbb büntetést Hamiltonra. Ismert, a két pilóta a 2021-es világbajnoki cím legfőbb várományosa.

Az ügyvéd feladata az lesz, hogy sportjogilag még mi megtehető az eddigieken kívül, hisz Max Verstappennek akár a testi épsége is veszélyben lehetett az incidens során, arról nem is beszélve, hogy az autónak is "annyi".

Mutatjuk a balesetet.

A Red Bull célja, hogy akár egy versenyre is eltiltsák a britet. A 10 másodperces időbüntetést viszont a Red Bull a "szabályok hibájának" tartja, nem a bírákénak.

Közben Lewis Hamilton annak a véleményének adott hangot, mely szerint remélhető, hogy megmarad a kölcsönös tisztelet közte és a holland között. Úgy látja, hogy a Brit Nagydíj előtt is csak rajta múlt, hogy nem ütköztek az "agresszív Verstappennal". Megítélése szerint kettejük közös hibája volt az ütközés.

Nyitókép: MTI/AP pool/Emilio Morenatti