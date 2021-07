Max Verstappen kerek perec megmondta, mit gondol Lewis Hamilton vasárnapi megmozdulásairól

A Lewis Hamiltonnal történt ütközését követően kórházba került Max Verstappen a közösségi médiában fordult szurkolóihoz vasárnap este. Ismert, a forumla-1-es Brit Nagydíj első körében a belső ívről lökte ki őt a versenyből a brit mercedeses, amely miatt Hamiltont meg is büntették, de Verstappen kiesett a versenyből és kórházba is került a falba csapódása után.

"Örülök, hogy rendben vagyok. Nagyon csalódott vagyok, hogy így vettek ki a versenyből. A büntetés nem segít rajtunk, nem teszi jogossá Lewis veszélyes manőverét, amit a pályán mutatott be" - emlékezett vissza. "Az ünneplése, miközben én a kórházban voltam, tiszteletlen volt és sportemberhez nem méltó viselkedés. De továbblépek" - szögezte le.

Glad I’m ok. Very disappointed with being taken out like this. The penalty given does not help us and doesn’t do justice to the dangerous move Lewis made on track. Watching the celebrations while still in hospital is disrespectful and unsportsmanlike behavior but we move on pic.twitter.com/iCrgyYWYkm — Max Verstappen (@Max33Verstappen) July 18, 2021