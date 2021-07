Az orvosok kezében van Babos Tímea sorsa

Babos Tímea sérülés miatt visszalépett a csütörtökön esedékes páros negyeddöntőtől a budapesti Római Teniszakadémián zajló, 235 ezer dollár (71,6 millió forint) összdíjazású salakpályás női tornán.

A szervezők tájékoztatása szerint a legjobb magyar női játékos csípőproblémák miatt nem vállalta a folytatást, amelyek következtében kedden 6:0, 2:0-ás hátránynál feladta a fehérorosz Aljakszandra Szasznovics elleni meccsét egyesben.

A világranglista 121. helyezettje párosban Jani Réka oldalán lépett volna pályára csütörtökön, kettősük elvileg a tokiói olimpia női páros mezőnyében is ott lesz majd.

Édesapja, Babos Csaba az MTI-nek elmondta, egyelőre nem javul lánya csípősérülése, amellyel Wimbledon óta küszködik.

"Tegnap volt MRI-n, ahol kisebb porcleválást diagnosztizáltak a csípőjében, emellett még van egy gyulladás az Achillesében is"

- közölte a női szakágvezető, aki egyben Billie Jean King Kupa-kapitány is. "Most Szombathelyen van kivizsgáltatni az Achillesét, és a nap folyamán egy csípőspecialista is megnézi. Végső soron az orvosi stáb fog dönteni az olimpiai indulásról, mi még nem mondtunk le Tokióról, ahová hétfőn utaznánk el. Meglátjuk, hogy alakulnak a következő napok" - tette hozzá.

