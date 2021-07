Tour de France: Sepp Kuss is meglógott és a szökevényekből ő bírta a legjobban a hegyeket

Az amerikai Sepp Kuss nyerte a Tour de France országúti kerékpáros körverseny 15. szakaszát, amelyen a sorozatos támadások ellenére a szlovén Tadej Pogacar megőrizte első helyét az összetettben.

A második hét utolsó versenynapjának Céretből vágott neki a mezőny, a 191,3 kilométeres táv alatt egy második és három első kategóriás hegy leküzdése várt a bringásokra, majd egy lejtmenet után értek célba Andorra la Vellában.

Harmincfős szökevénycsoport alakult ki, és dolgozott ki tíz perc feletti előnyt, ez az utolsó emelkedőig a felére csökkent, ám így is ebből a csoportból kerülhetett ki a szakaszgyőztes. Ez a záró lejtőt egyedül megkezdő, 26 esztendős Kussnak sikerült, aki a Vuelta a Espana után immár a Touron is rendelkezik sikerrel. A második helyen a 41 éves spanyol Alejandro Valverde ért be.

Az esélyesek csoportjáról az utolsó előtti lejtmenetben a második helyen álló Guillaume Martin szakadt le, ő ki is került az összetett élmezőnyéből. A záró hegy, a 6,2 kilométer hosszú Col de Beixalis 1796 méteres tengerszint feletti magasságba vezette a bringásokat. A sárga trikós csoportját először Richard Carapaz támadása bontotta meg, majd Pogacar tempónövelése és Jonas Vingegaard akciói rostálták a bolyt, sőt, az idei Touron először Rigoberto Urán is "megrángatta" a sort. Az összetett élmenők azonban végig kitartottak, együtt kezdték meg az utolsó lejtmenetet, és együtt is éltek célba. Martin hátracsúszását leszámítva így nem változott az élcsoport.

Eredmények

15. szakasz, Céret-Andorra la Vella, 191,3 km

1. Sepp Kuss (amerikai, Jumbo-Visma) 5:12:06 óra

2. Alejandro Valverde (spanyol, Movistar) 23 másodperc hátrány

3. Wout Poels (holland, Bahrain-Victorious) 1:15 perc hátrány

...21. Jonas Vingegaard (dán, Jumbo-Visma) 4:51 p h.

22. Tadej Pogacar (szlovén, UAE) azonos idővel

23. Richard Carapaz (ecuadori, Ineos Grenadiers) a. i.

24. Rigoberto Urán (kolumbiai, EF) a. i.

...26. Ben O'Connor (ausztrál, AG2R Citroën) a. i.

Az összetett élcsoportja

1. Pogacar 62:07:18 óra

2. Urán 5:18 perc hátrány

3. Vingegaard 5:32 p h.

4. Carapaz 5:33 p h.

5. O'Connor 5:58 p h.

A hétfői szünnap után kedden a Pas de la Case és Saint-Gaudens közötti 169 kilométeres etappal indul a 108. Tour de France záróhete. Az idei francia körversenyen a kerékpárosok összesen 3414 kilométert tekernek, amíg jövő vasárnap célba érnek a párizsi Champs-Élysées-n.

Nyitókép: MTI/EPA/Guillaume Horcajuelo