Borzasztó sérülés vetett véget Conor McGregor mérkőzésének

Az ír Conor McGregor kikapott az amerikai Dustin Poiriertől a kevert harcművészetek (MMA) legismertebb szervezete, a UFC gáláján, Las Vegasban, mert bokatörés miatt az első menetben nem tudta folytatni a küzdelmet.

A két sportoló harmadik alkalommal találkozott egymással a könnyűsúlyúak kategóriájában, 2014 szeptemberében McGregor, idén januárban viszont Poirier győzött, utóbbi ráadásul technikai KO-val. A januári összecsapásuk után a pályafutása első kiütését elszenvedő ír harcos fél évre szóló orvosi felfüggesztést kapott.

A szombati mérkőzés orvosi stábja már az első menetben véget vetett a küzdelemnek, mivel McGregor bokatörés miatt nem tudta folytatni.

Conor McGregor breaks his ankle and Dustin Poirier wins by injury TKO ?



pic.twitter.com/KWUyvmq7CZ — the Sports ON Tap (@thesportsontap) July 11, 2021