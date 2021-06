Újdonság is lesz idén a Balaton-átúszáson

Az esemény szerdai felvezető sajtótájékoztatójával egy időben el is indult a nevezés. A rendezvényen Szabó Tünde sportért felelős államtitkár elmondta: a világjárvány negatív hatása sok ágazatot érintett, az egészség megőrzéséhez viszont a sport az egyetlen eszköz. Kiemelte az úszók biztonságáért felelős, "páratlan látványt nyújtó", több mint 100 vitorlásból, csónakból, hajóból álló láncot is.

Máth István versenyigazgató elmondta, az idei újdonság, hogy már SUP-pal is lehet teljesíteni a távot. Megjegyezte, tavaly a pandémia ellenére is több mint 8600-an vállaltak a kihívást, közülük ezren az első alkalommal rendezett féltávot teljesítettek, amire most is lesz lehetőség.

Rossz időjárás esetén az idei esőnap augusztus 1., 7., 8., 14. vagy 15. lehet.

Tőzsér Judit, a névadó szponzor vállalati kommunikációs cégvezetője elmondta, a Lidl kommunikációja a testmozgásra és az egészséges étkezésre buzdít, a Balaton-átúszásnál pedig semmi sem mutatja jobban ennek fontosságát.

A versenyen a jelenlegi szabályok szerint

védettségi igazolvánnyal rendelkezők - és azok 18 év alatti gyermekeik, felügyeletük alatt -, valamint igazolt sportolók

vehetnek részt.

A Föld-Hold távolság háromszor

Az eseményen elhangzott, hogy a résztvevők között többek között ott lesz az 1954-ben született Gurbán Béla, aki mind a 38 korábbi átúszáson részt vett, valamint az a győri gimnazista lány is, aki tavaly a kétszázezredik célba érkező volt.

Az első lejegyzett Balaton-átúszás Szekrényessy Kálmán sportlap-alapító nevéhez fűződik, aki 141 éve 6 óra 40 perc alatt tette meg a Siófok és Balatonfüred közötti 14 kilométeres távot.

Az eddigi 38 átúszás legjobb ideje a férfiaknál Rasovszky Kristóf (57:00 perc), a nőknél pedig Risztov Éva (1:00:58 óra) nevéhez fűződik.

Az 1979-ben kezdődött versenysorozatban összesen több mint 201 ezren teljesítették a távot, így egymillió fölött van a megtett kilométerek száma, vagyis háromszor tették meg a Föld és a Hold közötti távolságot.

A verseny rajtja ezúttal is a révfülöpi labdarúgópályán lesz 8 órától 12 óráig, míg a cél a balatonboglári Platán-strand.

Nyitókép: Varga György