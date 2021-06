Várkonyi Sándor profi labdarúgó volt, majd a Népsport újságírója lett, ahol később a labdarúgórovat vezetője is volt. Később dolgozott a Blikk főmunkatársaként. Halálhíréről is a Blikk számolt be.

Nagyjából harminc SZÚR-on (színész–újságíró rangadó) szerepelt az újságírók együttesében.

