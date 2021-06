Szakértő: rég nem volt ilyenre példa a Forma–1-ben

Mint arról az Infostart is beszámolt, az 51 körös azeri futamot sokáig Max Verstappen vezette, a holland pilóta azonban a 47. körben defektet kapott, a falnak csapódott és fel kellett adnia a versenyt. Az ezt követő újraindításnál brit riválisa, Lewis Hamilton nagyot hibázott, és a mezőny végére esett vissza.

Az InfoRádiónak nyilatkozó szakértő szerint rég nem volt arra példa, hogy a bajnoki csata élmenői ekkorát hibázzanak, akarva-akaratlanul. Vámosi Péter érdekességként jegyezte meg, jelen pillanatban már csak egyetlen olyan versenyző van, nevezetesen Lando Norris (McLaren), aki az idei összes versenyen pontot tudott szerezni. Baku, 2021. június 6. Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője, miután defektet kapott a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Azeri Nagydíjának futamán a bakui versenypályán. MTI/AP/Darko Vojinovic

A Racingline.hu főszerkesztője a holland versenyző defektjét illetően arra is kitért, jelen információk szerint abban a Pirelli is „vastagon benne lehet”. Így több mint valószínű, hogy a milánói abroncsgyártó azt fogja nyilatkozni, hogy valami törmelék okozhatta Verstappen, illetve Lance Stroll gumijának sérülését, ami Hamiltonénál is folyamatban volt.

Azt, hogy a hétszeres világbajnok ugyancsak nem tudott pontot szerezni, Vámosi Péter banális hibának tartja, „leegyszerűsítve, elnyomkodta a történetet a kormányon”, ami viszont abból a szempontból jól hatott, hogy a többiek is labdába rúghattak. Azt pedig, hogy az Azeri Nagydíj után továbbra is négy pont a különbség a Verstappen (105) és Hamilton (101) között, jó dolognak tartja, hogy továbbra sem lefutott az idei év. Baku, 2021. június 5. Lance Stroll, az Aston Martin kanadai versenyzője a falnak ütközik a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Azeri Nagydíjának időmérő edzésén a bakui versenypályán. MTI/EPA/Tolga Bozoglu

Hozzátette azt is, hogy a Red Bull pedig most megbocsáthatja, illetve Helmut Marko, a házon belüli legnagyobb kritikus, Sergio Pérez hibáit, hiszen a mexikói pilóta nagyon jókor volt nagyon jó helyen, a lepattanóra ment, és ha a boxban nem hibáznak, több mint valószínű, hogy Pérez Verstappen elé jött volna ki, ami egy külön pikantériát adott volna a futamnak.

Összességében tehát nem lehetünk elégedetlenek, fogalmazott a Racingline.hu főszerkesztője, kiemelve a középmezőnyt a harmadik helytől a nyolcadikig bezárólag. Sőt, „Vettel csak most érkezik meg, az első négy versenyén nem is tudom, hol volt, de hogy magánál és az autónál nem, az biztos, míg Monacóban és Bakuban 28 pontot szerzett, tehát csak nem felejtett el vezetni.” Vagyis az Aston Martin jó eséllyel odaérhet a McLaren és a Ferrari nyakára.

További érdekességek a Forma–1-es Azeri Nagydíjról hétfő este fél kilenc után az InfoRádió Célegyenes című technikai sportmagazinjában.

Nyitókép: MTI/AP/Reuters pool/Makszim Semetov