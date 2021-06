Sportközgazdász: Szoboszlai Dominik sérülésével anyagi kár keletkezik

Szoboszlai Dominik nélkül lép pályára a magyar labdarúgó-válogatott a részben hazai rendezésű Európa-bajnokságon a portugálok, a franciák és a németek ellen. A 20 éves játékos tavaly december végén szerződött Salzburgból Lipcsébe, de szeméremcsont-gyulladása miatt eddig nem tudott bemutatkozni a németeknél.

Dénes Ferenc sportközgazdász helyzetértékelése szerint a lipcsei klubnak Szoboszlai Dominik sérülése mérhető veszteséget okoz, kérdés, hogy erre vonatkozóan mit rögzítettek a játékos átigazolási szerződésében.

"A felelősségi viszonyok elég pontosan körülírhatók, hiszen

ha a játékosnak a szerződés pillanatában volt ilyen sérülése, arról tudniuk kellett a szerződő feleknek,

és erről rendelkezniük kellett, meg kellett osztani a kockázatot a két fél között. Ez általában úgy működik, mondhatnám, kötelező jelleggel, hogy a játékjogot nem látatlanban veszik meg, különsen, ha kiemelkedő összegről van szó, hanem egy alapos egészségügyi vizsgálatot követően írják alá a szerződést" - ecsetelte Dénes Ferenc.

Ha a szerződés pillanatában még nem volt sérült Szoboszlai Dominik, vagy nem volt látható a probléma, vagy pedig csak utána merült fel, és erről nem rendelkeztek, akkor a felelősség szerinte az új csapaté, a Lipcséé, neki kell ezt kezelni.

Arra a felvetésre, hogy a télen feltárt sérüléséhez hasonlóval a magyar középpályás már korábban is bajlódhatott, Dénes Ferenc azt mondta, bármilyen baráti klubokról is van szó, amelyeknek még a tulajdonosa is azonos, ezek "elszámolóegységekként" üzemelnek, a menedzsmenteknek eredményeket kell produkálni, nemcsak a pályán, gazdasági értelemben is.

"Ha itt most veszteség keletkezett, márpedig Szoboszlai Dominik játékjogán keletkezett, hiszen nem játszik, nem termeli a gólokat és a bevételeket, akkor nem annyira vonzó a Lipcse sem, ez tehát mérhető, valahová be kell írni. Az más kérdés, hogy a Lipcse vagy a Salzburg »futballvállalathoz« kerül ez a veszteség, mert annak a menedzsmentnek a teljesítményét rontja" - mutatott rá a sportközgazdász.

Ellenben a sportközgazdász még felveti azt a szempontot is, hogy

a transzfer annak fényében is megszülethetett, hogy a tulajdonos nem akarta kitenni Szoboszlai játékjogát a piacra, nehogy elvigyék,

a menedzsment felé pedig "elszámolta" ezt a veszteséget.

A fő kérdés tehát, hogy rejtett kockázatról volt-e szó az eladáskor és azt elhallgatta-e a játékjogot birtokló eladó cég, akkor kártérítést kérhet a vevő. Ha ismert volt a probléma, akkor nem vonható kérdőre az eladó fél.

Tragédia az átigazolás pillanatában

Szoboszlai Dominikéhoz némileg hasonló, de sokkal extrémebb - morbidabb - eset volt Emiliano Sala átigazolása, aki a Nantes-ból a Cardiff Cityhez 17 millió euróért (klubcsúcs) érkezett volna, ám az átigazolási folyamat közben halálos repülőgép-szerencsétlenséget szenvedett, így a kontraktus annak gyakorlatilag a nulladik pillanatában megsemmisült. A tragédiában érintett labdarúgóklubok később bíróságra vitték az ügyet, a FIFA úgy döntött, hogy az eladó Nantes-nak jár a pénz a vásárló részéről, hisz az eladás megtörtént. A Nantes fellebbezett.

Nyitókép: MTI/EPA/Christian Bruna