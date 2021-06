Keretkijelölés élőben: Rossi minden elmagyaráz

Marco Rossi kapitány először az ausztriai nyolc napot értékelte. Elmondta, minden a legjobban, a tervek szerint alakult. Dicsérte a helyszínt, a körülményekeket.

Majd áttért a keretére.

Kapusok: Bogdán Ádám (Ferencváros), Dibusz Dénes (Ferencváros), Gulácsi Péter (RB Leipzig).

A választásáról elmondta: nagyon sokat számította tapasztalat. A három kiválasztott között nincs nagy különbség ilyen tekintetben. Nagyon elégedett volt Tóth Balázzsal, aki rövid ideig sérült is volt a felkészülés elején, nagyon szép jövő előtt áll, de Bogdán mellett döntött. Elsősorban azért döntött Bogdán Ádám mellett, mert kiváló szezonzáráson van túl. Dibusz Dénesről, aki a szezon végén sérült volt, megerősítette, teljesen egészséges, egyébként nem került volna be a keretbe. Elmondta, hogy a tornán Gulácsi Péter lesz az első, Dibusz Dénes a második, Bogdán Ádám pedig a harmadik számú kapus. Ha nincs semmi váratlan, az RB Leipzig kapusa fog mindhárom meccsen védeni.

Védők: Bolla Bendegúz (MOL Fehérvár FC), Botka Endre (Ferencváros), Fiola Attila (MOL Fehérvár), Kecskés Ákos (FC Lugano), Lang Ádám (Omonia), Lovrencsics Gergő (Ferencváros), Willi Orbán (RB Leipzig), Szalai Attila (Fenerbahce)

Spandler Csaba maradt ki a bővebb keretből. Ezt indokolva a kapitány elmondta: Spandlert belső védőnek hívta, így nem jelent alternatívát Hangya Szilveszter kiesése után. „Eleinte tétova volt a kerethez érkezve, aztán magabiztosabbá vált. Biztos vagyok abban, hogy van jövője a keretben, legalábbis addig, ameddig én vagyok a kapitány. Nem látom, hogy Szalai Attilán kívül kit tudnék a posztra állítani” – mondta.

Középpályások: Cseri Tamás (Mezőkövesd), Gazdag Dániel (Philadelphia Union), Holender Filip (FK Partizan), Kleinheisler László (NK Osijek), Nagy Ádám (Bristol City), Loic Nego (MOL Fehérvár), Schäfer András (DAC), Sigér Dávid (Ferencváros).

Szoboszlai Dominik nincs a keretben. Kénytelen kihagyni a tornát, mert nincs olyan állapotban, fizikailag, hogy játszani tudna. Akár csak néhány percet is. „Dominik a legnagyobb tehetségünk, számomra egyenesen fájdalmas, hogy nem játszhat. Az ő pályafutása szempontjából is fontos lett volna, hogy játszani tudjon. De nekem a magyar válogatott, Magyarország érdekeit kell néznen. Nem kegyes hozzánk a sors, Kalmár Zsolt után Szoboszlai Dominik is kiesik.” Hozzátette: „Az utolsó percig reménykedtem abban, hogy meghívhatom a szűk keretbe, de ez inkább remény volt, számítottam arra, hogy nem fog menni. Az orvosi mérések alapján is világos volt, hogy nincs olyan állapotban, hogy játszani tudjon.”

Csatárok: Hahn János (Paksi FC), Nikolics Nemanja (MOL Fehérvár), Sallai Roland (Freiburg), Schön Szabolcs (FC Dallas), Szalai Ádám (Mainz), Varga Kevin (Kasimpasa), Varga Roland (MTK Budapest).

Nyitókép: MTI/EPA/Vaszil Donev