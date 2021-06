Ezt mondja a csapatorvos Szoboszlai Dominik állapotáról

„Érkezése után a lehető legalaposabban felmértük Dominik állapotát, illetve az edzéseken is csak nagyon korlátozott ideig, és minimális terhelés mellett vehetett részt. Sajnos pár nap alatt egyértelművé vált, hogy az Európa-bajnokságra nem lesz játékra alkalmas állapotban. Minden tőlünk telhetőt megtettünk annak érdekében, hogy az Eb-n számíthasson rá a szakmai stáb, de a meccsterhelés töredékének megfelelő feladatok is megterhelők voltak számára, ami ellehetetleníti a lehetőségét annak, hogy június közepén akár csak rövid időre is bevethető legyen" - fogalmazott Dr. Szilas Ádám.

A játékos menedzsere, Esterházy Mátyás is megszólalt Szoboszlai Dominik ügyében az M1-en. Az ügynök a keddi német sajtóértesüléseket cáfolva leszögezte, nem a sérülés kiújulása miatt kell lemondani a középpályásról az Eb-n, hanem a rehabilitáció még nem tart azon a szinten, hogy bevethető legyen tétmérkőzésen.

"Marco Rossi szövetségi kapitány részéről egy gesztus volt, hogy meghívta a bő keretbe, és lehetőséget adott neki, hogy amennyiben megfelelő állapotba kerül, akkor ott tudjon lenni a kontinenstornán, ám fizikailag nincs abban az állapotban, hogy megfelelő játékidőt a pályán töltsön, és segíteni tudjon a csapatnak, ezért a kapitány úgy döntött, hogy inkább kihagyja a keretből" - állt a kapitányi döntés mellé Esterházy Mátyás.

A játékos stábja nagyon hálás a válogatott vezetésének, hogy szem előtt tartották a labdarúgó jövőjét.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor